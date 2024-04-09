«Сочи» получил 446,5 млн рублей от «РЖД» за 2023 год. Чистый убыток клуба – 20,2 млн. Команда не попала в плей-офф в этом сезоне

ОАО «РЖД» заплатило «Сочи» 446,5 миллионов рублей в 2023 году по контракту.

По данным «РБ Бизнес», из финансовой отчетности клуба следует, что за 2023 год команда получила 446,5 миллионов рублей от ОАО «РЖД» в качестве целевых взносов.

Еще 15,3 млн рублей «Сочи» получил от КХЛ.

Выручка клуба за отчетный период возросла на 6,5% – до 788,8 миллионов рублей, а чистый убыток вырос на 43,5% и составил 20,2 миллиона рублей.

Годом ранее «Сочи» зафиксировал убыток в 14,1 млн рублей.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Фонбет КХЛ « » не попал в плей-офф, заняв 10 место в Западной конференции.