«Сочи» получил 446,5 млн рублей от «РЖД» за 2023 год. Чистый убыток клуба – 20,2 млн. Команда не попала в плей-офф в этом сезоне

Теги бизнес КХЛ Сочи деньги РЖД Хоккей

ОАО «РЖД» заплатило «Сочи» 446,5 миллионов рублей в 2023 году по контракту.

По данным «РБ Бизнес», из финансовой отчетности клуба следует, что за 2023 год команда получила 446,5 миллионов рублей от ОАО «РЖД» в качестве целевых взносов. 

Еще 15,3 млн рублей «Сочи» получил от КХЛ.

Выручка клуба за отчетный период возросла на 6,5% – до 788,8 миллионов рублей, а чистый убыток вырос на 43,5% и составил 20,2 миллиона рублей.

Годом ранее «Сочи» зафиксировал убыток в 14,1 млн рублей.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Фонбет КХЛ «Сочи» не попал в плей-офф, заняв 10 место в Западной конференции.

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7 комментариев
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А может эти деньги на лечение деток направить?
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446 от РЖД, остальное от Газпрома. Вот и вся выручка. Вот и весь бизнес. Арена в минус работает 100%.
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Ответ Костас Костофы
А может эти деньги на лечение деток направить?
На лечение деток не попилишь
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Надо еще Аэрофлот в качестве спонсора подтянуть.
Лямов 300 и точно попадут в ПО))
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Надо работать с болельщиками, как минимум хорошо играть. Перед играми делать разные ништяки ну и реклама команды
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Суперкопейки убыль
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Ответ Wayne Gretzky 99
446 от РЖД, остальное от Газпрома. Вот и вся выручка. Вот и весь бизнес. Арена в минус работает 100%.
конечно в минус. у них 1,5 землекопа на игры ходит, такую махину обслуживать только сколько бабла нужно
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