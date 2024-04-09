Плющев о лимите на легионеров: «Играют в чехарду: кто-то лоббирует 5, кто-то – 3. Сомневаюсь, что это делается для развития хоккея, приезжают к нам далеко не звезды»

Теги Владимир Плющев КХЛ лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев высказался о возможном возвращении лимита в 5 легионеров в КХЛ.

В сезоне-2023/24 клубы Фонбет Чемпионата КХЛ могут заявлять на матч только трех легионеров. Ранее действовал лимит в пять иностранцев.

Сегодня появилась информация о том, что в КХЛ вернут лимит в пять легионеров в следующем сезоне.

«Для лиги в принципе плюс-минус два человека разницы не делают. А о нашем хоккее это говорит. Если мы не умеем готовить свою молодежь, значит, надо обращаться к легионерам, что и делается.

Раньше лимит был пять, потом – три, теперь – опять пять. Играют в чехарду: кто-то лоббирует пять, кто-то – три. В чем разница-то? Я четкой концепции не вижу.

Я сомневаюсь, что это делается для развития нашего хоккея, потому что к нам приезжают далеко не звезды. Приезжают хорошие середнячки, но это не те звезды, которые были у нас раньше и на которых приходили смотреть как на мастеров.

Вообще надо требовать брать ребят с академии. В России есть прекрасная инфраструктура, но что-то академии нам ничего выдают. Если и появляются яркие мальчишки, то это самородки несистемного воспитания.

Я думаю, сильнее всех хотят увеличить лимит на легионеров те, у кого не работают ни школы, ни фарм-клубы, ни система по подготовке хоккеистов. Те, кто просто ждут, что можно будет взять кого-то со стороны, привлечь к играм и отчитаться перед своим руководством», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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3 комментария
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Чехарду затеяло ФХР с Минспорта своим ничем необоснованным популистским и конъюнктурным решением об ужесточении лимита.
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"Я думаю, сильнее всех хотят увеличить лимит на легионеров те, у кого не работают ни школы, ни фарм-клубы, ни система по подготовке хоккеистов. Те, кто просто ждут, что можно будет взять кого-то со стороны, привлечь к играм и отчитаться перед своим руководством".
Где-то нахмурился некий Майкл Оливер.
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Почему усатый таракан всегда несёт пургу? И вечно всем недоволен?😂
Кстати показатель. Если усатый таракан недоволен, и негодуэ, значит принято верное решение!😂
P.S. Наконец-то вернули лимит в 5. Можно вообще лимит отменить. Если таланты есть, они всегда пробьются. Просто с легами будет ещё сильнее конкуренция.
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