Плющев о лимите на легионеров: «Играют в чехарду: кто-то лоббирует 5, кто-то – 3. Сомневаюсь, что это делается для развития хоккея, приезжают к нам далеко не звезды»
Владимир Плющев высказался о возможном возвращении лимита в 5 легионеров в КХЛ.
В сезоне-2023/24 клубы Фонбет Чемпионата КХЛ могут заявлять на матч только трех легионеров. Ранее действовал лимит в пять иностранцев.
Сегодня появилась информация о том, что в КХЛ вернут лимит в пять легионеров в следующем сезоне.
«Для лиги в принципе плюс-минус два человека разницы не делают. А о нашем хоккее это говорит. Если мы не умеем готовить свою молодежь, значит, надо обращаться к легионерам, что и делается.
Раньше лимит был пять, потом – три, теперь – опять пять. Играют в чехарду: кто-то лоббирует пять, кто-то – три. В чем разница-то? Я четкой концепции не вижу.
Я сомневаюсь, что это делается для развития нашего хоккея, потому что к нам приезжают далеко не звезды. Приезжают хорошие середнячки, но это не те звезды, которые были у нас раньше и на которых приходили смотреть как на мастеров.
Вообще надо требовать брать ребят с академии. В России есть прекрасная инфраструктура, но что-то академии нам ничего выдают. Если и появляются яркие мальчишки, то это самородки несистемного воспитания.
Я думаю, сильнее всех хотят увеличить лимит на легионеров те, у кого не работают ни школы, ни фарм-клубы, ни система по подготовке хоккеистов. Те, кто просто ждут, что можно будет взять кого-то со стороны, привлечь к играм и отчитаться перед своим руководством», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Где-то нахмурился некий Майкл Оливер.
Кстати показатель. Если усатый таракан недоволен, и негодуэ, значит принято верное решение!😂
P.S. Наконец-то вернули лимит в 5. Можно вообще лимит отменить. Если таланты есть, они всегда пробьются. Просто с легами будет ещё сильнее конкуренция.