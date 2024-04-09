Ротенберг пригласил пострадавшего во время теракта в «Крокусе» хоккеиста на матч России 9 мая: «Это символичная дата. Верю, что Илья одержит уверенную победу над всеми трудностями»

Роман Ротенберг пригласил пострадавшего во время теракта хоккеиста на матч 9 мая.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар.

8-летний Илья Толпыкин из школы «Олимпийская Деревня-80» был сбит автомобилем, в котором находились террористы. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости. Помимо этого, мальчик перенес закрытые переломы левой бедренной кости и ключицы.

«Очень рад за 8-летнего хоккеиста Илью Толпыкина, пострадавшего во время нападения на «Крокус Сити Холл», – парень уверенно идет на поправку, его уже выписали из больницы. Не сомневаюсь, что совсем скоро он вернется на лед!

Когда мы виделись с Ильей и его родителями, я пригласил их на матч сборной России против Беларуси в Туле 9 мая – это символичная дата, верю, что сам Илья одержит уверенную победу над всеми трудностями. Конечно же, они с удовольствием согласились, поэтому совсем скоро мы встретимся и пообщаемся еще раз.

Очень жду Илью, его родителей и всех вас в Туле, поддержка очень важна сборной», – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.