Андрей Анкудинов: «Фукале – единственная суперзвезда в составе «Трактора». Без него клуб из Золушки превратился в тыковку»

Андрей Анкудинов высказался о поражении «Трактора» в серии с «Локомотивом» (0-4).

«Потеря Фукале стала основным фактором в поражении «Трактора». Вратарь был для них почти всей командой. Это единственная суперзвезда в составе челябинцев, и без него «Трактор» из Золушки превратился в тыковку.

Это рабочая команда, играла в свой хоккей, но без основного голкипера они пропустили много, а забить столько не смогли. Фукале подтаскивал команду в первых двух раундах, а его сменщик этого сделать не смог.

Любой команде против «Локомотива» было бы тяжело. В этом сезоне Ярославль топовый, играет на высочайшем уровне. Думаю, они заберут кубок. Не вижу изъянов в их игре. «Локомотив» провел серию с «Трактором» без шансов для соперника», – сказал бывший нападающий «Спартака» Андрей Анкудинов.

«Скандал с травмой вратаря не скрыл проблемы «Трактора» – против «Локомотива» не было шансов