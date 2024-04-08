Заварухин о том, насколько серьезна травма Фукале: «Это тайна за семью печатями. На льду его не хватило. Для нас он ключевой игрок»
Алексей Заварухин высказался о ситуации с травмой Зака Фукале.
Вратарь «Трактора» Фукале получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой игре серии плей-офф (0-4).
– Травму Фукале можно назвать ключевым моментом серии?
– Сергей [Мыльников] сыграл достойно и оставлял нас в игре. Единственное – задора нам не хватило на льду. Он находился с нами всегда, приходил на тренировки, Зак и сейчас в раздевалке. На льду его не хватило. Для нас он ключевой игрок.
– Насколько серьезна его травма?
– Это тайна за семью печатями, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
«Скандал с травмой вратаря не скрыл проблемы «Трактора» – против «Локомотива» не было шансов
Игра Мыльникова в серии не тянет на дежурное «держал в игре». Если бы не он, то игры в Челябинске прошли бы по сценарию второй игры в Омске.
Завар в курсе что они уже вылетели с позором?!