Заварухин о том, насколько серьезна травма Фукале: «Это тайна за семью печатями. На льду его не хватило. Для нас он ключевой игрок»

Алексей Заварухин высказался о ситуации с травмой Зака Фукале.

Вратарь «Трактора» Фукале получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой игре серии плей-офф (0-4).

– Травму Фукале можно назвать ключевым моментом серии?

– Сергей [ ] сыграл достойно и оставлял нас в игре. Единственное – задора нам не хватило на льду. Он находился с нами всегда, приходил на тренировки, Зак и сейчас в раздевалке. На льду его не хватило. Для нас он ключевой игрок.

– Насколько серьезна его травма?

– Это тайна за семью печатями, – сказал главный тренер «Трактора» .

«Скандал с травмой вратаря не скрыл проблемы «Трактора» – против «Локомотива» не было шансов