Заварухин о том, насколько серьезна травма Фукале: «Это тайна за семью печатями. На льду его не хватило. Для нас он ключевой игрок»

Теги Локомотив Трактор травмы Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Алексей Заварухин высказался о ситуации с травмой Зака Фукале.

Вратарь «Трактора» Фукале получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой игре серии плей-офф (0-4).

– Травму Фукале можно назвать ключевым моментом серии?

– Сергей [Мыльников] сыграл достойно и оставлял нас в игре. Единственное – задора нам не хватило на льду. Он находился с нами всегда, приходил на тренировки, Зак и сейчас в раздевалке. На льду его не хватило. Для нас он ключевой игрок.

– Насколько серьезна его травма?

– Это тайна за семью печатями, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

«Скандал с травмой вратаря не скрыл проблемы «Трактора» – против «Локомотива» не было шансов

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4 комментария
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Ну это уже как-то некрасиво по отношению к Мыльникову. Все пропущенные им голы, кроме пятого в первой игре, – либо расстрел с пятака, либо добивание.
Игра Мыльникова в серии не тянет на дежурное «держал в игре». Если бы не он, то игры в Челябинске прошли бы по сценарию второй игры в Омске.
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Ну и смысл строить из себя обиженку сейчас.
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Какая тайна
Завар в курсе что они уже вылетели с позором?!
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Было очевидно что после лютого фарта с Динамо вероятно в сезоне больше не покажут зрителям как Трактор издевается над Германом
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