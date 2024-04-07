Экс-директор «Трактора» Баландин: «Заварухин разочаровал. Он не прошел медные трубы, ему напели дифирамбов – и психика не выдержала. Зачем он начал запугивать Шалунова?»

Теги Локомотив Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Бадди Робинсон Михаил Котляревский Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Андрей Баландин высказался об игре «Трактора» в серии с «Локомотивом».

На данный момент клуб из Челябинска уступает в серии 1/2 финала Кубка Гагарина со счетом 0-3.

«Забивая один гол, как ты выиграешь? Пауза оказалась для этой команды губительной. Пошли матчи, в которых нужно проявить характер, мастерство, силу и выносливость, то есть главные качества хоккеиста. Но из нападающих «Трактора» какой-то результат показывали только Котляревский и Робинсон. И то в последних матчах и у них запал пропадает.

Отдельные хоккеисты играют безобразно. В последнем матче было заметно, что дисциплина сильно хромает. И почему Мыльникову раньше в плей-офф не дали возможности сыграть? Надо было думать наперед, что Фукале может заболеть или получить травму.

Будет сверхчудом, если «Трактор» сможет выбраться из этой ситуации и пройти «Локомотив». Хотя в целом команда задачу на сезон выполнила: после отставки Анвара Гатиятулина играла хорошо, попала в плей-офф и прошла в полуфинал. Я считаю, что из этого состава выжали все.

Только Алексей Заварухин не убедил меня, что он может быть главным тренером, и разочаровал. Он не прошел медные трубы, ему напели дифирамбов – и психика не выдержала. Зачем он начал запугивать Шалунова? Зачем он дает обещания? Говорил, что дома будут играть в другой хоккей.

Команда и так совершила чудо, попав в полуфинал. Понятно, что всегда хочется большего, но на вещи надо здраво смотреть», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

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11 комментариев
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Что за бред?
Заварухин вывел весьма средний трактор в полуфинал …
Это результат 100%
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Ответ mihany12
Что за бред? Заварухин вывел весьма средний трактор в полуфинал … Это результат 100%
Так это вроде как никто и не отрицал. Речь о том, что своего потолка достигли и команда, и тренер. Ну, опять же, это на сегодняшний день. Нужен прогресс.
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Этот дельфин хоть что то положительное умеет говорить? Каждое интервью один негатив
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А вот Заварухину надо себя сдерживать в пугании хоккеистов и обещаниях. Он главный тренер, он должен быть сдержанным и наоборот успокаивать хоккеистов и настраивать на победу, а не угрожать хоккеистам других команд как деревенский тракторист в колхозе.
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Вот сколько читаю Балпндина-в каждом интервью Трактор грязью поливает.Столько желчи в бывшем директоре,противно.Хоть бы что-то хорошее сказал
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Почему у нас очень часто бывшие(эксы) руководители любят срать на свои бывшие компании/организации ?
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Ответ mihany12
Что за бред? Заварухин вывел весьма средний трактор в полуфинал … Это результат 100%
Вывела весьма средний Трактор в полуфинал куражная игра Фукале. Игроки, чувствуя в ворота стену, подхватили эту волну - у Трактора залетало всё. Нет стены - и сказочке конец.
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Ответ mihany12
Что за бред? Заварухин вывел весьма средний трактор в полуфинал … Это результат 100%
Как раз то, что тренер вышел с командой в 1/2 финала никто не отрицает, а наоборот даже, акцентировал на этом. Претензия в другом
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Трудно сказать как бы Трактор играл при другом тренере и сколько можно было выжать ещё из этой команды..По именам достойный состав
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Ответ Vadyan_chel1994
Этот дельфин хоть что то положительное умеет говорить? Каждое интервью один негатив
Так у него.похоже.были непростые отношения с Трактором,отсюда и негатив
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