Экс-директор «Трактора» Баландин: «Заварухин разочаровал. Он не прошел медные трубы, ему напели дифирамбов – и психика не выдержала. Зачем он начал запугивать Шалунова?»

Андрей Баландин высказался об игре «Трактора» в серии с «Локомотивом».

На данный момент клуб из Челябинска уступает в серии 1/2 финала Кубка Гагарина со счетом 0-3.

«Забивая один гол, как ты выиграешь? Пауза оказалась для этой команды губительной. Пошли матчи, в которых нужно проявить характер, мастерство, силу и выносливость, то есть главные качества хоккеиста. Но из нападающих «Трактора» какой-то результат показывали только и . И то в последних матчах и у них запал пропадает.

Отдельные хоккеисты играют безобразно. В последнем матче было заметно, что дисциплина сильно хромает. И почему раньше в плей-офф не дали возможности сыграть? Надо было думать наперед, что может заболеть или получить травму.

Будет сверхчудом, если « » сможет выбраться из этой ситуации и пройти «Локомотив». Хотя в целом команда задачу на сезон выполнила: после отставки Анвара Гатиятулина играла хорошо, попала в плей-офф и прошла в полуфинал. Я считаю, что из этого состава выжали все.

Только Алексей Заварухин не убедил меня, что он может быть главным тренером, и разочаровал. Он не прошел медные трубы, ему напели дифирамбов – и психика не выдержала. Зачем он начал запугивать Шалунова? Зачем он дает обещания? Говорил, что дома будут играть в другой хоккей.

Команда и так совершила чудо, попав в полуфинал. Понятно, что всегда хочется большего, но на вещи надо здраво смотреть», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.