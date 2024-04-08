Крикунов о Кубке Гагарина: «Локомотив» выиграет. Игра ярославцев самая системная из всех оставшихся команд. Мне импонирует работа Никитина»

Владимир Крикунов поделился мнением о том, кто выиграет Кубок Гагарина-2024.

«Считаю, что выиграет «Локомотив». Игра ярославцев самая системная из всех оставшихся команд.

Мне импонирует работа . Хотя раньше я его критиковал за то, что в своем системном и дисциплинированном хоккее он забывал про элемент хоккейного творчества.

Но со временем Игорь поменял свой взгляд на данный вопрос и выиграл с ЦСКА, а сейчас показывает результат в Ярославле. Остается только пожелать ему удачи», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

На данный момент « » ведет 3-0 в серии против «Трактора».