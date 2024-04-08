Крикунов о Кубке Гагарина: «Локомотив» выиграет. Игра ярославцев самая системная из всех оставшихся команд. Мне импонирует работа Никитина»

Теги Локомотив Игорь Никитин Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов поделился мнением о том, кто выиграет Кубок Гагарина-2024.

«Считаю, что выиграет «Локомотив». Игра ярославцев самая системная из всех оставшихся команд.

Мне импонирует работа Игоря Никитина. Хотя раньше я его критиковал за то, что в своем системном и дисциплинированном хоккее он забывал про элемент хоккейного творчества.

Но со временем Игорь поменял свой взгляд на данный вопрос и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, а сейчас показывает результат в Ярославле. Остается только пожелать ему удачи», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

На данный момент «Локомотив» ведет 3-0 в серии против «Трактора».

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1 комментарий
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Игра ярославцев самая системная из всех оставшихся команд, но не самая системная в лиге.

И дальше идёт стандартный текст во славу лучшего тренера КХЛ :)
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