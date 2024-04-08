Крикунов о Кубке Гагарина: «Локомотив» выиграет. Игра ярославцев самая системная из всех оставшихся команд. Мне импонирует работа Никитина»
Владимир Крикунов поделился мнением о том, кто выиграет Кубок Гагарина-2024.
«Считаю, что выиграет «Локомотив». Игра ярославцев самая системная из всех оставшихся команд.
Мне импонирует работа Игоря Никитина. Хотя раньше я его критиковал за то, что в своем системном и дисциплинированном хоккее он забывал про элемент хоккейного творчества.
Но со временем Игорь поменял свой взгляд на данный вопрос и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, а сейчас показывает результат в Ярославле. Остается только пожелать ему удачи», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
На данный момент «Локомотив» ведет 3-0 в серии против «Трактора».
И дальше идёт стандартный текст во славу лучшего тренера КХЛ :)