Физиотерапевт Жаров об Овечкине: «Его биографам советую обратить внимание на стопы. Поразило внимание Александра к массажу и снятию с них блоков»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Динамо Хоккей

Физиотерапевт Алексей Жаров рассказал о работе с Александром Овечкиным.

Жаров является одним из ведущих специалистов России по мануальной терапии (вид альтернативной медицины, не имеет достоверных доказательств клинической эффективности – Sports) и физической реабилитации, чемпионом мира-2014, двукратным обладателем Кубка Гагарина.

– Очередной рекорд Овечкина для вас – сюрприз?

– В спорте не бывает никаких сюрпризов, в спорте все решает работа. Овечкин очень много работает, как итог – стал хоккейной машиной по забиванию голов.

– В чем его феномен?

– В здоровье и труде. Если говорить о деталях, то меня и в сборной, и в «Динамо» сезона локаута поразило особенное внимание Овечкина к стопам, к их массажу, снятию блоков и напряжений, к специальной подготовке. Все хоккеисты просят много работать с бедрами, тазом, спиной, плечами, но Александр – единственный, у кого в списке приоритетов – стопы.

Вообще стопа – сложная анатомическая структура. Своеобразный локатор, который сканирует лед, а пальцы можно сравнить с антеннами. У хоккеиста стопы постоянно находятся в коньке, получают очень специфические нагрузки. Овечкин, подозреваю, их чувствует лучше всех – как, наверное, и какие-то особенные процессы с их участием. 

Когда Александр побьет великий рекорд Уэйна Гретцки, его биографам советую обратить внимание на стопы, – смеясь сказал бывший физиотерапевт «Динамо» Алексей Жаров.

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4 комментария
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У людей воняют стопы,
Так как ноги растут из жопы.
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Тарантино, тоже обожает стопы и может поэтому фильмы его такие классные! Ну и Ови соответственно по стопам! Похоже секрет успеха найден!)
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А я советую обратить внимание, что у него, а точнее его родителей, был доступ к самым передовым методикам(спортмвным/медицинским), тренерам, что многим простым смертным, тем более тогда, недоступно. Его вели с самого детства...
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Ответ zherebyatnikov
А я советую обратить внимание, что у него, а точнее его родителей, был доступ к самым передовым методикам(спортмвным/медицинским), тренерам, что многим простым смертным, тем более тогда, недоступно. Его вели с самого детства...
и?а где про стопы?))
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