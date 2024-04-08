Физиотерапевт Жаров об Овечкине: «Его биографам советую обратить внимание на стопы. Поразило внимание Александра к массажу и снятию с них блоков»

Физиотерапевт Алексей Жаров рассказал о работе с Александром Овечкиным.

Жаров является одним из ведущих специалистов России по мануальной терапии (вид альтернативной медицины, не имеет достоверных доказательств клинической эффективности – Sports) и физической реабилитации, чемпионом мира-2014, двукратным обладателем Кубка Гагарина.

– Очередной рекорд Овечкина для вас – сюрприз?

– В спорте не бывает никаких сюрпризов, в спорте все решает работа. Овечкин очень много работает, как итог – стал хоккейной машиной по забиванию голов.

– В чем его феномен?

– В здоровье и труде. Если говорить о деталях, то меня и в сборной, и в «Динамо» сезона локаута поразило особенное внимание Овечкина к стопам, к их массажу, снятию блоков и напряжений, к специальной подготовке. Все хоккеисты просят много работать с бедрами, тазом, спиной, плечами, но Александр – единственный, у кого в списке приоритетов – стопы.

Вообще стопа – сложная анатомическая структура. Своеобразный локатор, который сканирует лед, а пальцы можно сравнить с антеннами. У хоккеиста стопы постоянно находятся в коньке, получают очень специфические нагрузки. Овечкин, подозреваю, их чувствует лучше всех – как, наверное, и какие-то особенные процессы с их участием.

Когда Александр побьет великий рекорд Уэйна Гретцки, его биографам советую обратить внимание на стопы, – смеясь сказал бывший физиотерапевт «Динамо» Алексей Жаров.