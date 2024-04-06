Овечкин сделал 6-й дубль в этом сезоне и 173-й – за карьеру в НХЛ. Рекорд лиги у Гретцки (189)

Александр Овечкин сделал 6-й дубль в этом сезоне и 173-й – за карьеру в НХЛ.

Капитан « » забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата с «Харрикейнс» (2:4).

Дубль стал для 38-летнего нападающего шестым в текущем сезоне.

По числу матчей с 2+ шайбами за карьеру в рамках регулярок (173) Овечкин занимает 2-е место в истории, уступая лишь (189).

Овечкин забил 850-й и 851-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 43 шайбы