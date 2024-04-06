Овечкин сделал 6-й дубль в этом сезоне и 173-й – за карьеру в НХЛ. Рекорд лиги у Гретцки (189)

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сделал 6-й дубль в этом сезоне и 173-й – за карьеру в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:4). 

Дубль стал для 38-летнего нападающего шестым в текущем сезоне. 

По числу матчей с 2+ шайбами за карьеру в рамках регулярок (173) Овечкин занимает 2-е место в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки (189).  

Овечкин забил 850-й и 851-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 43 шайбы

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2 комментария
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Овечкин за последние 2 месяца.

Февраль(начиная с 7 числа после МВЗ) ...
11 матчей 13 (7+6) 0,636 гола за игру
Март 15 матчей 15 (10+5) 0,666 гола за игру
Апрель 3 матча 4( 3+1) 1 гол за игру

За 2 месяца от 7 февраля до 6 апреля
29 матчей 20 голов 12 передач ( 0,689 гола за игру)

Выходит ,человек в 38,5 лет прибавляет в результативности два месяца подряд и в начале третьего тоже...но нам же говорили, что теперь результативность только вниз ,а еще у него более 1 очка за игру 29 матчей 32 очка (1,1 очка за игру)
И это,как тут говорят, пешком и на прямых ногах)))
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Саня просто невероятен, продолжай в том же духе!
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