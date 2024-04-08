Росси забил 21-й гол в НХЛ, он второй в истории «Миннесоты» по числу шайб среди новичков. Лидирует Капризов – 27

Марко Росси забил 21-ю шайбу в сезоне и приблизился к рекорду Кирилла Капризова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» победила «Чикаго» со счетом 4:0.

Австрийский форвард забросил одну из шайб, на счету Росси 21 гол за 77 игр в этом сезоне.

Он занимает второе место в истории «Уайлд» по количеству шайб, заброшенных новичком. Лидер по этому показателю Кирилл Капризов – 27 шайб за 55 матчей в сезоне-2020/21.

22-летний игрок входит в пятерку претендентов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку года в НХЛ.