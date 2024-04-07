Андрей Разин: «Автомобилист» – мастеровитая команда. Хотим достать свои козыри из рукава: скорость, маневренность и контратаки – этими компонентами им противодействовать»
Андрей Разин высказался после матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ, 2-1 в серии).
– Какие главные сложности для вашей команды в играх с «Автомобилистом»?
– Я уже говорил, что «Автомобилист» – хорошая, мастеровитая команда. Игроки в основном все возрастные и опытные, хорошо реализуют свои моменты.
Очень сложно с ними играть на пятаке, потому что кроме того, что они взрослые, они еще и крупные. На этот момент мы очень много внимания обращаем.
Хотим достать свои козыри из рукава: скорость, маневренность и контратаки – этими компонентами мы хотим противодействовать «Автомобилисту».
– Сегодня команда пыталась объезжать Кирилла Воробьева, стараться, чтобы у него не было блокированных бросков. Была ли такая установка перед матчем?
– Такой установки не было.
– С кем вам было удобнее играть: со скоростным «Спартаком» или мастеровитым «Автомобилистом»?
– Любой соперник, тем более на такой стадии, всегда сложный. У «Спартака» свои козыри, у «Автомобилиста» свои. С тем же «Амуром», и со всеми остальными командами, тяжело играть, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.