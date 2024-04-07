Андрей Разин: «Автомобилист» – мастеровитая команда. Хотим достать свои козыри из рукава: скорость, маневренность и контратаки – этими компонентами им противодействовать»

Андрей Разин высказался после матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ, 2-1 в серии).

– Какие главные сложности для вашей команды в играх с « »?

– Я уже говорил, что «Автомобилист» – хорошая, мастеровитая команда. Игроки в основном все возрастные и опытные, хорошо реализуют свои моменты.

Очень сложно с ними играть на пятаке, потому что кроме того, что они взрослые, они еще и крупные. На этот момент мы очень много внимания обращаем.

Хотим достать свои козыри из рукава: скорость, маневренность и контратаки – этими компонентами мы хотим противодействовать «Автомобилисту».

– Сегодня команда пыталась объезжать , стараться, чтобы у него не было блокированных бросков. Была ли такая установка перед матчем?

– Такой установки не было.

– С кем вам было удобнее играть: со скоростным « » или мастеровитым «Автомобилистом»?

– Любой соперник, тем более на такой стадии, всегда сложный. У «Спартака» свои козыри, у «Автомобилиста» свои. С тем же «Амуром», и со всеми остальными командами, тяжело играть, – сказал главный тренер « » .