Крайдер вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве (109). Рекорд у Анри – 116

Теги рейтинги Рейнджерс НХЛ Крис Крайдер Род Жильбер Хоккей

Крис Крайдер вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве.

Форвард клуба из Нью-Йорка отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2). 

На его счету 70 (38+32) очков в 78 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 547 (303+244) баллов в 811 играх. 

В большинстве Крайдер забросил 109 из 303 шайб. Он обошел Рода Жильбера (108 из 406) по числу таких голов в истории «Рейнджерс». 

Рекордом владеет форвард Камиль Анри, выступавший за клуб в 1950-60-е годы (116 из 256). 

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2 комментария
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Должен стать рекордсменом. Пока у тебя такой игрок как Панарин в команде, всегда можно что-то организовать в большинстве.
Главное не зевай и клюшку вовремя подставляй.
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Нормально так Хлеб его за три последних сезона прокачал)))
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