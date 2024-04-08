Крайдер вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве (109). Рекорд у Анри – 116

Крис Крайдер вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по голам в большинстве.

Форвард клуба из Нью-Йорка отличился в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:2).

На его счету 70 (38+32) очков в 78 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 547 (303+244) баллов в 811 играх.

В большинстве забросил 109 из 303 шайб. Он обошел Рода Жильбера (108 из 406) по числу таких голов в истории « ».

Рекордом владеет форвард Камиль Анри, выступавший за клуб в 1950-60-е годы (116 из 256).