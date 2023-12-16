Крайдер набрал 500-е очко в НХЛ и вышел на 3-е место по голам в истории «Рейнджерс» (281)

Теги рейтинги Рейнджерс НХЛ Адам Грэйвс Крис Крайдер Род Жильбер Хоккей

Крис Крайдер вышел на 3-е место по голам в истории «Рейнджерс».

Форвард клуба из Нью-Йорка сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:1). 

В активе 32-летнего американца стало 24 (16+8) очка в 28 играх в этом сезоне. 

Первый гол в сегодняшнем матче позволил Крайдеру стать 12-м игроком в истории клуба, достигшим отметки 500 очков в НХЛ. У него 501 (281+220) балл в 761 игре. Рекордом владеет Род Жильбер (1021 в 1065 играх, 406+615). 

При этом Крис вышел на чистое 3-е место по голам в истории клуба, опередив Адама Грэйвса (280 в 772). Выше идут только Жильбер (406 в 1021) и Жан Рателль (336 в 861). 

8 комментариев
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вроде бы команда из оригинальной шестёрки, а звезды в ней надолго не задерживались. Поэтому так мало кубков взяли. Даже не могу представить, кого можно назвать лицом команды, как Кларка в Филадельфии, Лемье и Кросби в Питсбурге, Эспозито и Бурка в Бостоне и т.д.
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Ответ Дмитрий Травницкий
вроде бы команда из оригинальной шестёрки, а звезды в ней надолго не задерживались. Поэтому так мало кубков взяли. Даже не могу представить, кого можно назвать лицом команды, как Кларка в Филадельфии, Лемье и Кросби в Питсбурге, Эспозито и Бурка в Бостоне и т.д.
До войны лица были (Фрэнк Буше, 2 брата Кука), а вот почти всю эпоху именно О6 клуб был аутсайдером в т.ч. из-за проблем с финансами (как бы странно это сейчас ни звучало).

Потом деньги появились, но началась новая тема - покупка возрастных звезд с именем из других клубов)
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Ответ Альберт Кот
Панарина Зибанежада Крайдера Шестеркина Миллера Фокса .
тогда уж Жильбер, Лундквист, Лич, Ковалёв, Ратель, Рихтер...
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Ответ Александр Балабанов
До войны лица были (Фрэнк Буше, 2 брата Кука), а вот почти всю эпоху именно О6 клуб был аутсайдером в т.ч. из-за проблем с финансами (как бы странно это сейчас ни звучало). Потом деньги появились, но началась новая тема - покупка возрастных звезд с именем из других клубов)
Это была эпоха Бобби Холика в безпотолочье. Весёлое было время.
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Ответ Александр Балабанов
До войны лица были (Фрэнк Буше, 2 брата Кука), а вот почти всю эпоху именно О6 клуб был аутсайдером в т.ч. из-за проблем с финансами (как бы странно это сейчас ни звучало). Потом деньги появились, но началась новая тема - покупка возрастных звезд с именем из других клубов)
можно назвать легендарную девятку Энди Баттгейта, но он не всю карьеру провёл в НЙР.
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Ответ Дмитрий Травницкий
тогда уж Жильбер, Лундквист, Лич, Ковалёв, Ратель, Рихтер...
А как же Мессье и Зубов?
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Ответ Альберт Кот
А как же Мессье и Зубов?
Мессье и Зубов ассоциируются с другими командами. Ковалёва я сгоряча написал. Вот я и говорю, что нет лица команды. Жильбер, Лундквист и Лич, на фоне всей лиги ,просто одни из многих, но не самые-самые, как впрочем и тепершные лидеры команды.
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