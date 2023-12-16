Крайдер набрал 500-е очко в НХЛ и вышел на 3-е место по голам в истории «Рейнджерс» (281)
Крис Крайдер вышел на 3-е место по голам в истории «Рейнджерс».
Форвард клуба из Нью-Йорка сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:1).
В активе 32-летнего американца стало 24 (16+8) очка в 28 играх в этом сезоне.
Первый гол в сегодняшнем матче позволил Крайдеру стать 12-м игроком в истории клуба, достигшим отметки 500 очков в НХЛ. У него 501 (281+220) балл в 761 игре. Рекордом владеет Род Жильбер (1021 в 1065 играх, 406+615).
При этом Крис вышел на чистое 3-е место по голам в истории клуба, опередив Адама Грэйвса (280 в 772). Выше идут только Жильбер (406 в 1021) и Жан Рателль (336 в 861).
Потом деньги появились, но началась новая тема - покупка возрастных звезд с именем из других клубов)