Забуга о «Локомотиве»: «Казалось, что «Авангард» играет против сверхлюдей. Это хорошо обученная и четко понимающая свои задачи армия»

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Евгений Забуга Хоккей

Спортивный директор «Авангарда» назвал игроков «Локомотива» сверхлюдьми.

Омский клуб уступил ярославскому во втором раунде Кубка Гагарина (3-4). 

– Было ощущение, что «Локомотив» – это реально физическая машина, которая по чистой скорости даст фору любой команде лиги?

– Смотря вживую каждый матч, казалось, что мы играем против сверхлюдей с точки зрения функциональных человеческих способностей. «Локомотив» действовал настолько ровно и без каких-либо спадов, насколько это возможно. Вы правильно говорите: «Авангард» будто бы столкнулся с хорошо отлаженным механизмом, который не сбавляет своих оборотов и постоянно действует в одном темпе.

Еще обратил внимание на то, как дисциплинированно каждый из хоккеистов «Локомотива» подходил к игре. Когда возникали какие-то стычки у ворот и моменты, которые в рядовом матче регулярки могли привести к потасовкам, они в принципе отказывались от каких-то конфликтов и банального общения с нашими хоккеистами.

Это действительно хорошо обученная и четко понимающая свои задачи армия. Конечно, все это можно поставить в заслугу Игорю Валерьевичу Никитину, который ее создал, – сказал Евгений Забуга. 

3 комментария
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Опять нам поют дифирамбы(( Как еще не назвали? Бездушной машиной или футбольной сборной Германией 90-х ?
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Хорошо сказано, это заслуга тренерского штаба.
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Ответ Влад Егоров
Опять нам поют дифирамбы(( Как еще не назвали? Бездушной машиной или футбольной сборной Германией 90-х ?
Все говорят про какую-то виртуальную систему Ска. А локо- это реально системная система. Не смотрел их игры в первом раунде в ПО, но с Авой было все четко и по плану. Никакой грубости, провокаций. Просто красивый хоккей
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