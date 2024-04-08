Забуга о «Локомотиве»: «Казалось, что «Авангард» играет против сверхлюдей. Это хорошо обученная и четко понимающая свои задачи армия»

Спортивный директор «Авангарда» назвал игроков «Локомотива» сверхлюдьми.

Омский клуб уступил ярославскому во втором раунде Кубка Гагарина (3-4).

– Было ощущение, что « » – это реально физическая машина, которая по чистой скорости даст фору любой команде лиги?

– Смотря вживую каждый матч, казалось, что мы играем против сверхлюдей с точки зрения функциональных человеческих способностей. «Локомотив» действовал настолько ровно и без каких-либо спадов, насколько это возможно. Вы правильно говорите: « » будто бы столкнулся с хорошо отлаженным механизмом, который не сбавляет своих оборотов и постоянно действует в одном темпе.

Еще обратил внимание на то, как дисциплинированно каждый из хоккеистов «Локомотива» подходил к игре. Когда возникали какие-то стычки у ворот и моменты, которые в рядовом матче регулярки могли привести к потасовкам, они в принципе отказывались от каких-то конфликтов и банального общения с нашими хоккеистами.

Это действительно хорошо обученная и четко понимающая свои задачи армия. Конечно, все это можно поставить в заслугу Игорю Валерьевичу Никитину, который ее создал, – сказал Евгений Забуга.