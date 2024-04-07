Уваев о 0-3 «Трактора»: «Они напоминают команду, которая была в регулярке. То играют, то не играют. Нестабильность, которую смогли преодолеть в предыдущих раундах, возвращается»

Вячеслав Уваев высказался о серии между «Локомотивом» и «Трактором».

На данный момент клуб из Ярославля лидирует в серии 1/2 финала Кубка Гагарина (3-0, 2:1 в третьей игре).

– Как играть Челябинску в следующем матче? Может, более осторожно?

– Я думаю, у Челябинска не получится сыграть осторожно. «Трактор» просто не умеет так играть.

Потом, Челябинск, мне кажется уже отошел. Они напоминают команду, которая была в регулярном чемпионате. То играют, то не играют. Эта нестабильность, которую они смогли преодолеть в предыдущих двух раундах плей-офф, теперь к ним возвращается.

– Какие есть резервы, чтобы зацепиться за серию? Как достать эмоции, которые были в предыдущих двух раундах?

– Мы все прекрасно понимаем, что до финала остался шаг. Любая команда, когда она понимает, что рукой подать до финала, должна достать из себя все эмоции, все внутренние резервы. Есть ли они у Челябинска? Честно скажу, сомневаюсь.

То, что демонстрировал « » на протяжении всего сезона, качественно, без спадов пройдя регулярку, выгодно отличает эту команду от « ». Да, можно вытащить игру или две, но посмотрите, как провел Ярославль решающую игру с «Авангардом» в предыдущем раунде, практически не дав сопернику шанса. Так что сейчас все козыри у Ярославля, – сказал экс-тренер «Локомотива» Вячеслав Уваев.