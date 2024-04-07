Уваев о 0-3 «Трактора»: «Они напоминают команду, которая была в регулярке. То играют, то не играют. Нестабильность, которую смогли преодолеть в предыдущих раундах, возвращается»
Вячеслав Уваев высказался о серии между «Локомотивом» и «Трактором».
На данный момент клуб из Ярославля лидирует в серии 1/2 финала Кубка Гагарина (3-0, 2:1 в третьей игре).
– Как играть Челябинску в следующем матче? Может, более осторожно?
– Я думаю, у Челябинска не получится сыграть осторожно. «Трактор» просто не умеет так играть.
Потом, Челябинск, мне кажется уже отошел. Они напоминают команду, которая была в регулярном чемпионате. То играют, то не играют. Эта нестабильность, которую они смогли преодолеть в предыдущих двух раундах плей-офф, теперь к ним возвращается.
– Какие есть резервы, чтобы зацепиться за серию? Как достать эмоции, которые были в предыдущих двух раундах?
– Мы все прекрасно понимаем, что до финала остался шаг. Любая команда, когда она понимает, что рукой подать до финала, должна достать из себя все эмоции, все внутренние резервы. Есть ли они у Челябинска? Честно скажу, сомневаюсь.
То, что демонстрировал «Локомотив» на протяжении всего сезона, качественно, без спадов пройдя регулярку, выгодно отличает эту команду от «Трактора». Да, можно вытащить игру или две, но посмотрите, как провел Ярославль решающую игру с «Авангардом» в предыдущем раунде, практически не дав сопернику шанса. Так что сейчас все козыри у Ярославля, – сказал экс-тренер «Локомотива» Вячеслав Уваев.