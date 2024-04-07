Плющев о травме Фукале: «У Шалунова был контакт с вратарем, он должен был быть наказан двумя минутами. Но я бы не сказал, что он умышленно въехал в него»

Владимир Плющев прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

В первом матче полуфинала Кубка Гагарина нападающий « » , пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера « » .

«Что значит виноват или что значит не виноват? В принципе, у него был контакт с вратарем, он должен был быть наказан двумя минутами.

Но чтобы сказать, что он умышленно въехал в Фукале, я бы не сказал», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.