Плющев о травме Фукале: «У Шалунова был контакт с вратарем, он должен был быть наказан двумя минутами. Но я бы не сказал, что он умышленно въехал в него»

Теги Локомотив Трактор травмы Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

В первом матче полуфинала Кубка Гагарина нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера «Трактора» Зака Фукале

«Что значит виноват или что значит не виноват? В принципе, у него был контакт с вратарем, он должен был быть наказан двумя минутами.

Но чтобы сказать, что он умышленно въехал в Фукале, я бы не сказал», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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2 комментария
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Интересно, согласно какому конкретно пункту правил хоккея должен быть наказан Шалунов?
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+2
Ответ Вася Вася
Интересно, согласно какому конкретно пункту правил хоккея должен быть наказан Шалунов?
Плющев-«это голова!» (12 стульев)
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