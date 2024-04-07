Сушинский сломал четыре ребра в матче хоккейной Медиалиги: «Запнулся в борьбе и улетел в борт на скорости. Сейчас лежу в больнице»

Максим Сушинский рассказал, что сломал четыре ребра в матче хоккейной Медиалиги.

Экс-хоккеист выступает за команду «Чисто Питер» в Winline Медийной Хоккейной Лиге.

«Был обычный игровой момент. Выходил один в ноль, запнулся в борьбе и улетел в борт на скорости.

В итоге сломал четыре ребра и сейчас лежу в больнице. Не знаю, насколько это долго и серьезно. Доктора планируют держать меня в больнице», – сказал чемпион мира по хоккею Максим Сушинский.