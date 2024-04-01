Сушинский про «Авангард»: «Звягин поработал со многими великими тренерами – он готов стать хорошим главным тренером. Ему надо помочь, а не палки в колеса вставлять»

Максим Сушинский считает, что Сергей Звягин готов стать хорошим главным тренером.

Сергей Звягин утвержден в качестве главного тренера «Авангарда». Контракт со специалистом подписан на два год.

Звягин принял команду после отставки Михаила Кравца при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». После этого «Авангард» также уступал 1-3 в серии, сумел отыграться, но проиграл в седьмом матче.

«Звягин поработал со многими великими тренерами, многого добился. Ему доверили сейчас хороший клуб, но это не просто так.

Думаю, он уже готов стать хорошим главным тренером.

Здесь ему надо только помочь, а не какие‑то палки в колеса вставлять», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.