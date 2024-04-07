Мэттьюс забросил 64-ю шайбу в сезоне НХЛ и во 2-й раз в карьере достиг отметки 100 очков

Теги рейтинги Монреаль Торонто Александр Овечкин НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забросил 64-ю шайбу в сезоне НХЛ .

Форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:2).

На его счету стало 100 (64+36) очков в 75 играх в текущем сезоне. Американец продлил голевую серию до 4 игр. 

Он достиг отметки 100 очков в регулярке во 2-й раз за карьеру (личный рекорд – 106 баллов в 73 играх, 2021/22). 

«Лифс» осталось провести 6 матчей до завершения регулярки (Остон пропустил 1 матч по ходу сезона).

Мэттьюсу нужно забросить 1 шайбу, чтобы повторить рекорд по числу голов за сезон НХЛ в XXI веке (принадлежит Александру Овечкину из «Вашингтона» – 65 шайб в 82 играх, 2007/08). 

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