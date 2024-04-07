Овечкин забил 29 голов в текущем сезоне НХЛ. В 38 лет больше забивали только Халл, Бьюсик и Сен-Луи

Теги рейтинги Вашингтон Даллас Александр Овечкин Мартен Сен-Луи Джо Павелски НХЛ Бретт Халл Джонни Бьюсик Хоккей

Александр Овечкин забил 29 голов в НХЛ в 38-летнем возрасте.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4). 

38-летний россиянин забил 28-й и 29-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. 

Таким образом, Александр Овечкин обошел Джо Павелски, который в прошлом сезоне забил 28 голов. 

Среди 38-летних игроков за один сезон больше Овечкина в лиге забивали только Мартен Сен-Луи (30 голов в сезоне-2013/14), Джонни Бьюсик (31 гол в сезоне-1973/74) и Бретт Халл (37 голов в сезоне-2002/03). 

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8 комментариев
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Халл думаю в этом году не доступен, что касается остальных, то надо решать вопрос! Ну и снять с людей напряжение по поводу рекордного 18-го сезона 30+! Аминь 🙏
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Вашингтону осталось сыграть 6 матчей в гладкой части сезона( 3 дома, 3 в гостях).
Очень бы хотелось чтобы Ови забил ещё 3-4 гола.
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Ови монстр, конечно. Не так много рейтингов, где он не первый по голам, но все шансы чтобы стать вторым, что только подтверждает его крутость!
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Ответ Alex.K71
Халл думаю в этом году не доступен, что касается остальных, то надо решать вопрос! Ну и снять с людей напряжение по поводу рекордного 18-го сезона 30+! Аминь 🙏
Он до конца жизни на Земле для Овечкина уже недоступен, а не в этом году))
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Идеальный матч был вчера: Сантёр пробил 850 голов и приблизился к рекорду, а "Вашингтон" приблизился к более высокому выбору на предстоящем драфте.
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Ови не пинал только ленивый, а по итогу он один из лучших в истории НХЛ в своём возрасте (ну и у Халла можете перечислить партеров в том сезоне)
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Ответ JuVero
Он до конца жизни на Земле для Овечкина уже недоступен, а не в этом году))
У Халла, вроде бы, есть ещё рекорды в более старших возрастах, и вот их Овечкину вполне по силам брать.
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Ответ Пинающий Достоинства
Ови не пинал только ленивый, а по итогу он один из лучших в истории НХЛ в своём возрасте (ну и у Халла можете перечислить партеров в том сезоне)
Дилетанты обречены страдать
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