Овечкин забил 29 голов в текущем сезоне НХЛ. В 38 лет больше забивали только Халл, Бьюсик и Сен-Луи
Александр Овечкин забил 29 голов в НХЛ в 38-летнем возрасте.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4).
38-летний россиянин забил 28-й и 29-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.
Таким образом, Александр Овечкин обошел Джо Павелски, который в прошлом сезоне забил 28 голов.
Среди 38-летних игроков за один сезон больше Овечкина в лиге забивали только Мартен Сен-Луи (30 голов в сезоне-2013/14), Джонни Бьюсик (31 гол в сезоне-1973/74) и Бретт Халл (37 голов в сезоне-2002/03).
Очень бы хотелось чтобы Ови забил ещё 3-4 гола.