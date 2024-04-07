Плющев о словах Заварухина про Шалунова: «У нас 90-е в колхозе, что ли? Главный тренер угрожает игроку, потому что тот влетел во вратаря. Это несерьезно»

Теги Локомотив Трактор Владимир Плющев Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Хоккей

Владимир Плющев высказался о словах Алексея Заварухина в адрес Максима Шалунова.

Основной голкипер «Трактора» Зак Фукале получил травму в первой игре серии плей-офф после столкновения с форвардом «Локомотива». На пресс-конференции после второго матча серии Алексей Заварухин заявил, что Максим Шалунов должен бояться, когда приедет в Челябинск.

«Локомотив» ведет в серии с «Трактором» со счетом 3-0.

«Это вообще было бестактно. Что у нас, 90-е в колхозе, что ли? Главный тренер угрожает игроку, потому что тот влетел во вратаря. Это несерьезно.

Был контакт, судьи почему-то не отреагировали, это уже другой вопрос.

Я думаю, что на таких стадиях дополнительная мотивация, тем более такая, не нужна. Все понимают, что игры идут на вылет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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6 комментариев
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Эта, эмоционально сказанная невнятная фраза - "ну, наверное, вроде, бояться...", теперь является гарантией безопасности Шалунова) Сами трактористы с него пылинки сдувают, чтобы не дай бог не обвинили тренера в организации покушения)
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А кого или что имел ввиду В. Плющев сказав: "...У НАС,ЧТО 90- е В КОЛХОЗЕ...? КОЛХОЗ, по его мнению это что: команда,лига или нечто другое...? За своим языком следить надо,прежде осуждать кого- то...🤭
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Теперь Алексея Заварухина будут гнобить все подряд.
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Плющ, новости дальше заголовков не читает.
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