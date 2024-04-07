Плющев о словах Заварухина про Шалунова: «У нас 90-е в колхозе, что ли? Главный тренер угрожает игроку, потому что тот влетел во вратаря. Это несерьезно»

Владимир Плющев высказался о словах Алексея Заварухина в адрес Максима Шалунова.

Основной голкипер « » получил травму в первой игре серии плей-офф после столкновения с форвардом « ». На пресс-конференции после второго матча серии заявил, что должен бояться, когда приедет в Челябинск.

«Локомотив» ведет в серии с «Трактором» со счетом 3-0.

«Это вообще было бестактно. Что у нас, 90-е в колхозе, что ли? Главный тренер угрожает игроку, потому что тот влетел во вратаря. Это несерьезно.

Был контакт, судьи почему-то не отреагировали, это уже другой вопрос.

Я думаю, что на таких стадиях дополнительная мотивация, тем более такая, не нужна. Все понимают, что игры идут на вылет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.