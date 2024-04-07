Драйзайтль – 3-й игрок в истории «Эдмонтона» после Гретцки и Курри, забивший 40 голов в 5+ сезонах

Леон Драйзайтль достиг отметки 40 голов за сезон в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» забросил шайбу в матче против «Калгари» (4:2).

Теперь на счету 102 (40+62) балла в 76 играх регулярного чемпионата-2023/24. Он достиг отметки 40 голов за сезон в в 5-й раз в карьере.

Драйзайтль стал 3-м игроком в истории « », забросившим 40 шайб в 5 или более сезонах. Ранее это удалось (9) и (7).