Драйзайтль – 3-й игрок в истории «Эдмонтона» после Гретцки и Курри, забивший 40 голов в 5+ сезонах

Теги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри рекорды Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль достиг отметки 40 голов за сезон в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» забросил шайбу в матче против «Калгари» (4:2).

Теперь на счету Леона Драйзайтля 102 (40+62) балла в 76 играх регулярного чемпионата-2023/24. Он достиг отметки 40 голов за сезон в НХЛ в 5-й раз в карьере.

Драйзайтль стал 3-м игроком в истории «Эдмонтона», забросившим 40 шайб в 5 или более сезонах. Ранее это удалось Уэйну Гретцки (9) и Яри Курри (7).

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3 комментария
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Драйз наравне с Макди лидер нефтяников! Теперь бы им на пару затащить команду на самую вершину
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Deutsche Qualität!! 😁👌
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а где Макдевид то ....
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