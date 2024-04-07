Торторелла после 2:6 от «Коламбуса»: «У «Филадельфии» проблемы с завершением атак, сами пропускаем очень легко. Но нужно сохранять позитивный настрой»
Джон Торторелла посетовал на небрежную игру «Филадельфии» в обороне.
«Флайерс» уступили «Коламбусу» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Поражение стало для борющейся за выход в плей-офф команды 7-м подряд.
«У нас были моменты, но реализовать их не удалось. У нас есть проблемы с завершением атак, а сами пропускаем очень легко. Сегодня мы небрежно действовали перед своими воротами.
Мы потерпели поражение, но не имеем права разочаровываться. Никто не поможет нам выбраться из этой ситуации. Разочарование – точно не поможет. Нужно сохранять позитивный настрой», – сказал главный тренер «Филадельфии».
«Филадельфия» проиграла 7 матчей подряд. Эрссон пропустил 6 шайб от «Коламбуса», Федотов остался в запасе
Питтсбург наоборот резко прибавил.
Там еще Вашингтон и Детройт в гонке за последним местом в плей-офф.