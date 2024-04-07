Торторелла после 2:6 от «Коламбуса»: «У «Филадельфии» проблемы с завершением атак, сами пропускаем очень легко. Но нужно сохранять позитивный настрой»

Теги Филадельфия Коламбус Джон Торторелла НХЛ Хоккей

Джон Торторелла посетовал на небрежную игру «Филадельфии» в обороне.

«Флайерс» уступили «Коламбусу» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Поражение стало для борющейся за выход в плей-офф команды 7-м подряд. 

«У нас были моменты, но реализовать их не удалось. У нас есть проблемы с завершением атак, а сами пропускаем очень легко. Сегодня мы небрежно действовали перед своими воротами.

Мы потерпели поражение, но не имеем права разочаровываться. Никто не поможет нам выбраться из этой ситуации. Разочарование – точно не поможет. Нужно сохранять позитивный настрой», – сказал главный тренер «Филадельфии». 

«Филадельфия» проиграла 7 матчей подряд. Эрссон пропустил 6 шайб от «Коламбуса», Федотов остался в запасе

 

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3 комментария
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Свалилась Фила под конец сезона..
Питтсбург наоборот резко прибавил.
Там еще Вашингтон и Детройт в гонке за последним местом в плей-офф.
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Хорошего настроения...
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Как пишут фаны летчиков: Да поставьте уже в ворота ящик пива и выйдите с ним в ПО :)
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