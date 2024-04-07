Защитники «Коламбуса» забросили все 6 шайб команды в матче с «Флайерс». Это повторение рекорда НХЛ

Теги Филадельфия Коламбус НХЛ Эрик Гудбрэнсон Дэймон Сиверсон Зак Веренски Ник Бланкенбург Хоккей

Защитники «Коламбуса» забросили все 6 шайб команды в матче с «Флайерс».

«Блю Джекетс» обыграли «Филадельфию» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. 

За клуб из Огайо забивали только защитники – Дэймон Сиверсон и Зак Веренски сделали по дублю, Ник Бланкенбург и Эрик Гудбрэнсон добавили по одной шайбе. 

6 голов в матче в исполнении защитников одной команды – повторение рекорда НХЛ.

Он был установлен в декабре 1992 года в матче «Вашингтона» и «Рейнджерс» (8:4). Тогда дубли за «Кэпиталс» сделали Сильвен Коте и Кевин Хэтчер, по одной шайбе забросили Пол Каваллини и Эл Айэфрэти. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий