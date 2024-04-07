Защитники «Коламбуса» забросили все 6 шайб команды в матче с «Флайерс». Это повторение рекорда НХЛ
Защитники «Коламбуса» забросили все 6 шайб команды в матче с «Флайерс».
«Блю Джекетс» обыграли «Филадельфию» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
За клуб из Огайо забивали только защитники – Дэймон Сиверсон и Зак Веренски сделали по дублю, Ник Бланкенбург и Эрик Гудбрэнсон добавили по одной шайбе.
6 голов в матче в исполнении защитников одной команды – повторение рекорда НХЛ.
Он был установлен в декабре 1992 года в матче «Вашингтона» и «Рейнджерс» (8:4). Тогда дубли за «Кэпиталс» сделали Сильвен Коте и Кевин Хэтчер, по одной шайбе забросили Пол Каваллини и Эл Айэфрэти.