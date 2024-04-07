Макдэвид набрал 130-е очко в сезоне НХЛ. Впервые за 31 год этой отметки достигли 3 игрока (Кучеров – 136, Маккиннон – 131)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 130-е очко в сезоне НХЛ в матче с «Калгари».

Капитан «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (4:2). 

На счету 27-летнего канадца стало 130 (31+99) баллов в 74 играх.

Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров, уступая форвардам Никите КучеровуТампа», 136 в 76, 43+93) и Нэтану Маккиннону («Колорадо», 131 в 77, 48+83). 

Три игрока достигли отметки 130 очков за сезон впервые за 31 год.

В сезоне-1992/93 ее пересекли 6 игроков – Марио Лемье («Питтсбург», 160 в 60, 69+91), Пэт Лафонтен («Баффало», 148 в 84, 53+95), Адам Оутс («Бостон», 142 в 84, 45+97), Стив Айзерман («Детройт», 137 в 84, 58+79), Теему Селянне («Виннипег», 132 в 84, 76+56) и Пьер Тюржон («Айлендерс», 132 в 83, 58+74). 

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 5 матчей (Кучеров пропустил 1 игру по ходу сезона), «Эвеланш» – 5 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 6 (Макдэвид пропустил 2 игры по ходу сезона).

При этом «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут еще один матч между собой. Он будет заключительным в сезоне для обеих команд.

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам). В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

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23 комментария
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Знатная заруба, пусть победит сильнейший, надеюсь это будет Никитос
+17
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+17
Очень хочу чтоб Никита забрал этот приз, ведь с Харт ему не отдадут.
+11
-4
+7
Ответ Александр Баутин
Согласен. Но канадцы отдадут своему.
Маккинон - большая звезда, но без значимых индивидуальных трофеев (только Колдер), поэтому и сватают ему "Харта" журналисты.
+6
0
+6
Ответ Александр Баутин
Очень хочу чтоб Никита забрал этот приз, ведь с Харт ему не отдадут.
Стоило бы дать всё-таки - он больше выделяется на фоне одноклубников
+8
-2
+6
160 в 60 - это за гранью
+4
0
+4
Только однажды два игрока за один сезон отдавали 100+, эту пару и так все знают. А дело было в сезоне 1988-1989. Сейчас это редчайшее событие может повториться на наших глазах, для этого Никите надо отдать 7 передач, а Маку всего 1.
+4
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+4
Ответ Вадим Сидоров
Учитывая что вожделенный полтинник он вряд ли выбьет, то стоит сконцентрироваться на ассистах)
Полностью согласен. 50 можно попробовать и после забить (есть пример того же Панарина или Крайдера), а 100 передач даже Лемье лишь однажды покорялись.
+3
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+2
Интересно сколько бы тогда Марио набрал проведи он 80 матчей. Наверное бы 100 шайб за сезон забросил.
+2
0
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В который раз уже при пустых воротах Макди не выпускают на лед.В ситуации,когда есть насущная потребность в очках,это по меньшей мере выглядит странно.То ли ему действительно не интересен Арт в этом сезоне,то ли сдерживают целеноправленно.
+4
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Ответ den258
Ну честно-то они не смогут, да?🤦‍♂️
Любители честности проснулись . У нас среднюю зарплату в России "честно" подсчитали и объявили аж 73 тысячи в месяц
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Ответ Zomourning33
Только однажды два игрока за один сезон отдавали 100+, эту пару и так все знают. А дело было в сезоне 1988-1989. Сейчас это редчайшее событие может повториться на наших глазах, для этого Никите надо отдать 7 передач, а Маку всего 1.
Учитывая что вожделенный полтинник он вряд ли выбьет, то стоит сконцентрироваться на ассистах)
0
0
0
Ответ Вадим Сидоров
Маккинон - большая звезда, но без значимых индивидуальных трофеев (только Колдер), поэтому и сватают ему "Харта" журналисты.
О чем и речь.
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Ответ Вадим Сидоров
Стоило бы дать всё-таки - он больше выделяется на фоне одноклубников
От Поинта 50 очков отрыв уже
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Ответ олдовый манк
Тебе кое что другое в рот, что именно не буду указывать чтоб не забанили, но уверен ты догадался о чём идёт речь, для тебя дело привычное
А ты не бойся, напиши . Забаненным больше 3...5 дней не будешь , потом спокойно вылезешь снова в чат.
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Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
Тебе кое что другое в рот, что именно не буду указывать чтоб не забанили, но уверен ты догадался о чём идёт речь, для тебя дело привычное
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А вообще хорошее преимущество то у Кучерова +5 очков, учитывая что играть осталось 5-6 матчей. Если резко не снизит результативность, то Арт забирать должен.
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Давайте уже , договаритесь там нефтянники и лавины в основное время сыграть 10 : 10 , набрать кучу очков Макам и опередить Кучу
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99 передач, хм...
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