Макдэвид набрал 130-е очко в сезоне НХЛ. Впервые за 31 год этой отметки достигли 3 игрока (Кучеров – 136, Маккиннон – 131)

Коннор Макдэвид набрал 130-е очко в сезоне НХЛ в матче с «Калгари».

Капитан « » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата против «Флэймс» (4:2).

На счету 27-летнего канадца стало 130 (31+99) баллов в 74 играх.

Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров, уступая форвардам (« », 136 в 76, 43+93) и («Колорадо», 131 в 77, 48+83).

Три игрока достигли отметки 130 очков за сезон впервые за 31 год.

В сезоне-1992/93 ее пересекли 6 игроков – Марио Лемье («Питтсбург», 160 в 60, 69+91), Пэт Лафонтен («Баффало», 148 в 84, 53+95), Адам Оутс («Бостон», 142 в 84, 45+97), Стив Айзерман («Детройт», 137 в 84, 58+79), Теему Селянне («Виннипег», 132 в 84, 76+56) и Пьер Тюржон («Айлендерс», 132 в 83, 58+74).

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 5 матчей (Кучеров пропустил 1 игру по ходу сезона), «Эвеланш» – 5 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 6 (Макдэвид пропустил 2 игры по ходу сезона).

При этом «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут еще один матч между собой. Он будет заключительным в сезоне для обеих команд.

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам). В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.