Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Кучеров и Макдэвид – в топ-3
Нэтан Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Харт Трофи».
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон стал главным претендентом на трофей в сезоне-2023/24.
В топ-3 также вошли Никита Кучеров из «Тампы» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».
Но конечно же будут смотреть на матч звезд! На «мнимую» подлость Куча🤣
На то, что он на 40+ очков опережает второго бомбардира команды никто не посмотрит…
На то, что он установил рекорд лиги всех времен!!! По передачам среди вингеров тоже(
Увы, демократия….
да они больше половины сезона наверное в топ-3 претендентов на Харт:)
Нэтан уверенно лидирует в своей команде по очкам, голам, ассистам, плюс-минусу, победным голам и даже по кол-ву блокированных бросков (из числа форвардов Эвеланш). У Никиты такой одновременной доминации по стольким показателям в клубе нет.
По голам, очкам, ассистам, плюс-минусу и победным голам Маккиннон входит в ТОП-5 лиги, чем Кучеров и Макдэвид похвастаться все же не могут.
Надеюсь, эта ситуация только распаляет и по-спортивному злит Никиту.
Но в целом, на эти награды будет пофигу, если ПО пройдёт успешно.