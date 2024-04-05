Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Кучеров и Макдэвид – в топ-3

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Нэтан Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Харт Трофи».

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон стал главным претендентом на трофей в сезоне-2023/24.

В топ-3 также вошли Никита Кучеров из «Тампы» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

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14 комментариев
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Харта Кучерову не дадут. Надо за Арт Росс бороться.
+19
-2
+17
Ответ igor nn
Кучерову не дадут.Я тут пробежался по форумам..Многие считают его подлым игроком..К тому же он дурака валял на матче звёзд..Это не уважительно,а главное не профессионально. БигМак-образец спортсмена..порядочного человека и профи.
Вот есть одна ветка, там по стате против топ12 команд регулярки у Куча 2+ очка за игру, а у макдаков 1+ с хиленьким((

Но конечно же будут смотреть на матч звезд! На «мнимую» подлость Куча🤣
На то, что он на 40+ очков опережает второго бомбардира команды никто не посмотрит…
На то, что он установил рекорд лиги всех времен!!! По передачам среди вингеров тоже(
Увы, демократия….
+16
-3
+13
И Никита, и Маки - все достойны! Понятно, что мои предпочтения Никите, но тут каждый заслуживает.
+11
-1
+10
какой неожиданный топ-3:) 🤣🤣
да они больше половины сезона наверное в топ-3 претендентов на Харт:)
+3
0
+3
Справедливо
+2
-1
+1
Ответ Владислав Прикуль
Ну по факту Куч главный, можно даже по +- , пусть эта логика и будет от обратного , вот посмотреть, у маков +30, у куча и + 10 нет, поскольку играет с кем попадёти тащит многих мертвяков за капюшон
ну не скажи, понятное дело у Мактрака и Макар в тиммейтах, и Ранта, и Тэйвз, и Валера, но у Макдэвида кроме Драйза все как ты сказал мертвяки, которым без него и полтинник очков выбить за счастье, а с ним то сотку очков выбьют (РНХ), то полтос голов (Хайман). Пойнт, Хедман, Стэмкос, Хэйгл в любом случае их сильнее. Так что тут, увы, мимо.
+2
-1
+1
Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (с) - невооруженным глазом видно - очень независимая организация!
+4
-4
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Я бы хотел, чтобы Харт отдали Кучерову, но вынужден признать, что если данный приз получит Маккиннон, это будет более чем справедливо.

Нэтан уверенно лидирует в своей команде по очкам, голам, ассистам, плюс-минусу, победным голам и даже по кол-ву блокированных бросков (из числа форвардов Эвеланш). У Никиты такой одновременной доминации по стольким показателям в клубе нет.
По голам, очкам, ассистам, плюс-минусу и победным голам Маккиннон входит в ТОП-5 лиги, чем Кучеров и Макдэвид похвастаться все же не могут.
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Всего лишь 15% поставили Кучерова на первое место, Маккиннон забрал себе 77% первых мест...
Надеюсь, эта ситуация только распаляет и по-спортивному злит Никиту.
Но в целом, на эти награды будет пофигу, если ПО пройдёт успешно.
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Ответ Vankouver
Я бы хотел, чтобы Харт отдали Кучерову, но вынужден признать, что если данный приз получит Маккиннон, это будет более чем справедливо. Нэтан уверенно лидирует в своей команде по очкам, голам, ассистам, плюс-минусу, победным голам и даже по кол-ву блокированных бросков (из числа форвардов Эвеланш). У Никиты такой одновременной доминации по стольким показателям в клубе нет. По голам, очкам, ассистам, плюс-минусу и победным голам Маккиннон входит в ТОП-5 лиги, чем Кучеров и Макдэвид похвастаться все же не могут.
А Кучеров и Макдэвид не входят в топ-5 лиги по очкам и ассистам что ли? ахахах
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