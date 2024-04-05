Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Кучеров и Макдэвид – в топ-3

Нэтан Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате .

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Харт Трофи».

Нападающий « » стал главным претендентом на трофей в сезоне-2023/24.

В топ-3 также вошли из « » и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».