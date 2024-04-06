Фукале пропустит третий матч серии против «Локомотива». Вратарь «Трактора» получил травму в первой игре

Зак Фукале не сыграет в третьем матче серии против «Локомотива».

Стал известен состав «Трактора» на очередной матч полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Вратарь Зак Фукале, получивший травму в первой игре (на 35-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов въехал в левую ногу Фукале), пропускает второй матч подряд – он не попал в заявку.

Стартовым вратарем уральцев заявлен Сергей Мыльников, запасным – Вячеслав Бутеец.

Третья игра состоится сегодня в Челябинске. Счет в серии – 2-0 в пользу «Локомотива».

Творил историю «Вашингтона», стал рекордсменом НХЛ, но оказался в «Тракторе». Кто такой Зак Фукале – герой плей-офф

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