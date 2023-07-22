Директор «Спартака» о Мальцеве: «Заслуживает уважение то, что он продолжает путь в НХЛ до конца. Если не получится, мы его ждем»

Директор «Спартака» высказался о решении Михаила Мальцева подписать контракт в НХЛ.

– Одной из самых обсуждаемых тем межсезонья было возможное возвращение в КХЛ Михаила Мальцева, права на которого в лиге у « ». Как проходил процесс переговоров с игроком? Михаил решил продолжить карьеру в системе «Лос-Анджелеса», но возможно ли его появление в «Спартаке» в недалеком будущем?

– Разговаривали с Михаилом по окончании сезона – он сразу обозначил свои приоритеты, что будет искать варианты продолжения карьеры в Америке.

Сделал ли он правильный выбор, покажет новый сезон – желаем ему удачи и закрепиться на уровне НХЛ.

Все-таки он отыграл уже четыре сезона за океаном – и то, что он продолжает этот путь в до конца, заслуживает уважения.

Если у него что-то не получится, то мы его ждем – и он об этом знает.

Конечно, если бы Мальцев продолжил карьеру в «Спартаке», мы бы немного иначе смотрели на свою центральную линию – думаю, что от такого игрока не отказался бы ни один клуб в КХЛ.

На него есть спрос, клубы обращаются, звонят – но мы сразу обозначили, что хотели бы видеть его игроком «Спартака», и главный тренер тоже заинтересован в этом, но предложения готовы выслушивать, – сказал спортивный директор «Спартака» .