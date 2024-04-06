Панарин сделал пас на победный гол в матче с «Детройтом». У него 111 очков в 77 играх

Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Детройтом» (4:3).

На 51-й минуте форвард « » ассистировал Крису Крайдеру, забившему победный гол.

продлил результативную серию (7+10) до 8 игр. Всего в 77 матчах текущего чемпионата на его счету 111 (45+66) очков.

Сегодня за 19:15 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (4:08 – в большинстве) – у россиянина 4 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».