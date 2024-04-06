Панарин сделал пас на победный гол в матче с «Детройтом». У него 111 очков в 77 играх

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Детройтом» (4:3).

На 51-й минуте форвард «Рейнджерс» ассистировал Крису Крайдеру, забившему победный гол.

Панарин продлил результативную серию (7+10) до 8 игр. Всего в 77 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 111 (45+66) очков.

Сегодня за 19:15 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (4:08 – в большинстве) – у россиянина 4 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаль в штангу попал, при пустых воротах
0
0
0
Надо по шайбам по полтинника дотянуть. Шансы есть. Удачи Артемию.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий