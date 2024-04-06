Защитник «Миннесоты» Фэйбер – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN. Бедард и Люк Хьюз – в топ-3
Брок Фэйбер – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN.
Приз вручается лучшему новичку лиги по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Колдер Трофи».
Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер был назван главным претендентом на награду в этом сезоне.
В топ-3 также вошли нападающий Коннор Бедард из «Чикаго» и защитник Люк Хьюз из «Нью-Джерси».