Воронков с 18 голами за сезон – 3-й среди новичков «Коламбуса» в истории. Больше забили только Марченко (21) и Дюбуа (20)

Дмитрий Воронков забил 18 голов в сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (2:4).

На счету 23-летнего россиянина стало 33 (18+15) очка в 70 играх в текущем сезоне. Он прервал безголевую серию из 12 матчей.

18 голов – третий показатель за сезон регулярного чемпионата НХЛ среди новичков « » после результатов (21 гол в прошлом сезоне) и (20 голов в сезоне-2017/18).

Среди новичков лиги больше голов в текущем сезоне только у Коннора Бедарда («Чикаго», 21), Марко Росси («Миннесота», 20) и Тайсона Фоерстера («Филадельфия», 20).