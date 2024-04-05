Воронков с 18 голами за сезон – 3-й среди новичков «Коламбуса» в истории. Больше забили только Марченко (21) и Дюбуа (20)
Дмитрий Воронков забил 18 голов в сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:4).
На счету 23-летнего россиянина стало 33 (18+15) очка в 70 играх в текущем сезоне. Он прервал безголевую серию из 12 матчей.
18 голов Дмитрия Воронкова – третий показатель за сезон регулярного чемпионата НХЛ среди новичков «Коламбуса» после результатов Кирилла Марченко (21 гол в прошлом сезоне) и Пьер-Люка Дюбуа (20 голов в сезоне-2017/18).
Среди новичков лиги больше голов в текущем сезоне только у Коннора Бедарда («Чикаго», 21), Марко Росси («Миннесота», 20) и Тайсона Фоерстера («Филадельфия», 20).