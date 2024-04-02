Бедард признан лучшим новичком НХЛ в 3-й раз за сезон. Форвард «Чикаго» – первый, кто сделал это после Макдэвида в сезоне-2015/16

Коннор Бедард признан лучшим новичком НХЛ в марте.

18-летний форвард « » набрал 17 (4+13) очков в 14 матчах в марте и был признан лучшим новичком месяца в НХЛ.

Игрок также становился лучшим новичком в ноябре и декабре 2023 года. Таким образом, трижды признавался лучшим новичком НХЛ в нынешнем сезоне.

Он сделал это первым после того, как также трижды получал звание лучшего новичка НХЛ в сезоне-2015/16 (октябрь, февраль и март).

Кроме того, 17 (4+13) очков – лучший результат за календарный месяц среди новичков НХЛ после форварда «Флориды» , который в январе 2022 года набрал 17 (3+14) баллов в 15 матчах

Также Бедард установил рекорд франшизы по результативным передачам в календарном месяце, набрав на 1 балл больше, чем , заработавший 3+12 в 14 играх в марте 2013 года.

Коннор стал третьим новичком в истории «Блэкхокс», набравшим 17+ очков за один месяц после Стива Лармера (9+10 в декабре 1982 года и 8+9 в марте 1983 года) и Джереми Реника (7+11 в декабре 1989 года).