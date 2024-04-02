Бедард признан лучшим новичком НХЛ в 3-й раз за сезон. Форвард «Чикаго» – первый, кто сделал это после Макдэвида в сезоне-2015/16

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Коннор Бедард признан лучшим новичком НХЛ в марте.

18-летний форвард «Чикаго» набрал 17 (4+13) очков в 14 матчах в марте и был признан лучшим новичком месяца в НХЛ. 

Игрок также становился лучшим новичком в ноябре и декабре 2023 года. Таким образом, Коннор Бедард трижды признавался лучшим новичком НХЛ в нынешнем сезоне. 

Он сделал это первым после того, как Коннор Макдэвид также трижды получал звание лучшего новичка НХЛ в сезоне-2015/16 (октябрь, февраль и март). 

Кроме того, 17 (4+13) очков – лучший результат за календарный месяц среди новичков НХЛ после форварда «Флориды» Антона Лунделля, который в январе 2022 года набрал 17 (3+14) баллов в 15 матчах

Также Бедард установил рекорд франшизы по результативным передачам в календарном месяце, набрав на 1 балл больше, чем Брэндон Саад, заработавший 3+12 в 14 играх в марте 2013 года.

Коннор стал третьим новичком в истории «Блэкхокс», набравшим 17+ очков за один месяц после Стива Лармера (9+10 в декабре 1982 года и 8+9 в марте 1983 года) и Джереми Реника (7+11 в декабре 1989 года).

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6 комментариев
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Ответ AF
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Точно, тащат - ведь в чикаго одни звери собрались которым прокачать стату 18 летнему пареньку раз плюнуть, это не бездари какие нибудь типо Сида или Маков, тут люди серьёзные - Донато, Курашев
+8
0
+8
Ответ AF
Комментарий скрыт
25 праймери ассистов, 11 вторых.
+7
0
+7
Ответ AF
Комментарий скрыт
Шапочка из фольги прохудилась?
+3
-1
+2
Ну время покажет - новый Макдэвид или просто топчик. А очки-то и в большинстве можно настрелять. Хотя всем очевидно, что потенциал есть.
+1
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парень талантливый, но вряд ли второй Макдевид...
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