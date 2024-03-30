40-летний Ковальчук не набрал очков при «минус 2» в 5 матчах Кубка Гагарина

Теги Металлург Мг Спартак Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Илья Ковальчук не набрал ни одного очка в играх плей-офф КХЛ.

«Спартак» завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв «Металлургу» со счетом 2-4 в серии второго раунда.

40-летний нападающий красно-белых Илья Ковальчук принял участие в шестом матче серии, не набрав очков при одном броске и 15:22 на льду.

В общей сложности форвард не набрал очков при полезности «минус 2» в пяти матчах плей-офф.

Ковальчук присоединился к «Спартаку» по ходу этого сезона. В Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) при полезности «минус 7».

51 комментарий
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Нужен в СКА, чтобы у молодой команды был вожак.
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-4
+96
Не нужен был команде от слова совсем.
Может теперь успокоится и спокойно пойдет играть в ночную лигу.
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А чего от него ждали?Что он будет летать по площадке и решать исход матчей ?это якорь для команды даже далеким от хоккея людям это понятно , тем более чуваку пятый десяток пошел
+40
-3
+37
Спасибо за 2008 год, уважуха ✊ . Иди с миром.
+26
-3
+23
Ответ Младший лейтенант
А разве не Билану спасибо за 2008?
торбинскому
+21
0
+21
А шуму то было. И в хорошей форме, и дядька-наставник, и в раздевалке лидер...А на деле пшик. Абсолютно проваленный контракт.
+15
-2
+13
Ответ Aleks01
Спасибо за 2008 год, уважуха ✊ . Иди с миром.
А разве не Билану спасибо за 2008?
+14
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+9
Да какой с него спрос? Вот что Голдобин серию провалил- вот это печально
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-1
+8
Илья исполнил роль плохого чеккера. Мог еще флаг держать и трубить в пионерский горн на скамейке)). Цирк. Тренерский штаб решил, что дружба важнее.
+8
-2
+6
Ответ Артем Зырянов
Нужен в СКА, чтобы у молодой команды был вожак.
Жестко )))
+7
-2
+5
От кошельчука другого и не ждали
+8
-3
+5
Зато как смело прыгал со спины на молодых пацанов, когда их держали в это время, настоящий тафгай🤣
+6
-2
+4
Ответ Wats0n
Комментарий удален модератором
Ну, тут неточно.
Говорят, вы в какой-то момент ещё и без центров остались, Рыбаря потеряли... Какой-то тренер об этом всё время твердил... Жамнов что ли?
+4
-1
+3
Вот чего он пропустил два сезона? Понятно, что после такого перерыва сложно отжигать.
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+2
Ну все, теперь можно и в НХЛ за кубком (шутка)
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Ответ dmitriy1981
Да какой с него спрос? Вот что Голдобин серию провалил- вот это печально
так его не зря отдали вам, он хорош в регулярке и то эпизодически. только ленивый об этом не говорил, так что ничего удивительного не произошло
+3
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+2
Ответ Олег В.
Очень, очень многие должны, нет - обязаны сказать Илье Валерьевичу "спасибо!". Судите сами: Пропали победы в регулярке - кто виноват? - Ковальчук. Ну, не в травмах же дело! Причем тут эти Морозов, Мальцев, Локтионов... Подумаешь, центральные нападающие. Киперы чудят - кто виноват? - Ковальчук. Не успевает в оборону. Причем тут травма Рыбаря? Первое звено "подзатерялось" в плейоф - Ковальчук разрушил атмосферу в раздевалке, спёр у ребят химию. Голдобин - Морозов-Порядин - они же без него в регулярке всех рвали! Засушилась атака в серии с Металлургом - это точно Ковальчук! Он же ни одной шайбы так и не забил! Да ещё и в каждом матче по паре в свои привёз. Посмотрите, сколько минусов нахватал?! ... Сегодня устал считать сколько раз защитники Спартака не смогли закрыть борт в атаке - уверен, это им Ковальчук свои криворукие передачи отдавал. А травма единственного рукастого дэфа команды - Чайковски - тут не при чем. Конечно.
Паясничать можео сколько угодно, но Ковальчук нулевой
+3
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Ответ Павел Макаров
"в полне"? Даже не знал, что так можно написать.
из под тяжка-то можно же ☝️
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Ответ Павел Макаров
"в полне"? Даже не знал, что так можно написать.
Велимир Хлебников одобрил бы. Или Башлачев.
+2
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Ответ Fg Gf
Комментарий удален пользователем
"в полне"? Даже не знал, что так можно написать.
+3
-1
+2
Ответ Младший лейтенант
А разве не Билану спасибо за 2008?
Елене Дементьевой
+1
0
+1
Из-за него и вылетели! С его приходом команду как будто подменили....Кому нахрен это было нужно?
+1
0
+1
40-летний Ковальчук не набрал очков при «минус 2» в 5 матчах Кубка Гагарина

И это при том, что молодые амбициозные игроки команды порвали всех в ПО.))
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Ответ Простоадекват
Ковальчук закончился с Атлантой. Всё что после, это был уже далеко не он.
Ну почему же. Еще в НДД таки был хорош, чуть КС не зацепил.
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В этих матчах из Спартака так-то никто особо не феерил.🤷🏻‍♂️
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я думаю так нужно уходить с честью и с достоинством. чтобы дермом не поливали.
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Пора в нхл
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Кови это якорь ⚓ для Спартака.......
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Овечкина подпишут)))года через два ….ахаха
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ничего не дал команде по факту
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