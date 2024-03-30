40-летний Ковальчук не набрал очков при «минус 2» в 5 матчах Кубка Гагарина
Илья Ковальчук не набрал ни одного очка в играх плей-офф КХЛ.
«Спартак» завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв «Металлургу» со счетом 2-4 в серии второго раунда.
40-летний нападающий красно-белых Илья Ковальчук принял участие в шестом матче серии, не набрав очков при одном броске и 15:22 на льду.
В общей сложности форвард не набрал очков при полезности «минус 2» в пяти матчах плей-офф.
Ковальчук присоединился к «Спартаку» по ходу этого сезона. В Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) при полезности «минус 7».
Может теперь успокоится и спокойно пойдет играть в ночную лигу.
Говорят, вы в какой-то момент ещё и без центров остались, Рыбаря потеряли... Какой-то тренер об этом всё время твердил... Жамнов что ли?
И это при том, что молодые амбициозные игроки команды порвали всех в ПО.))