40-летний Ковальчук не набрал очков при «минус 2» в 5 матчах Кубка Гагарина

Илья Ковальчук не набрал ни одного очка в играх плей-офф КХЛ.

« » завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв « » со счетом 2-4 в серии второго раунда.

40-летний нападающий красно-белых принял участие в шестом матче серии, не набрав очков при одном броске и 15:22 на льду.

В общей сложности форвард не набрал очков при полезности «минус 2» в пяти матчах плей-офф.

Ковальчук присоединился к «Спартаку» по ходу этого сезона. В Фонбет чемпионате хоккеист провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) при полезности «минус 7».