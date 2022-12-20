Капитан «Коламбуса» Дженнер выбыл на 4 недели из-за перелома большого пальца

Капитан « » выбыл на 4 недели из-за перелома большого пальца.

29-летний нападающий перенесет операцию во вторник.

В 30 матчах сезона Дженнер набрал 22 (11+11) очка при полезности «минус 12». Он лидер команды по числу голов, а по очкам идет на втором месте после Джонни Годро (33).

Клуб вызвал из АХЛ центрфорварда Джоша Данна, который принял участие в сегодняшнем матче с «Далласом» (1:2).

У клуба сейчас травмирован еще один центрфорвард – Коул Силлинджер (верхняя часть тела, статус возвращения – со дня на день).

Ранее сразу несколько игроков «Блю Джекетс» выбыли до конца сезона из-за травм. Защитники Зак Веренски и Джейк Бин, а также форвард Джастин Дэнфорт столкнулись с травмами плеча.

Форвард Якуб Ворачек – с последствиями сотрясения мозга (его возвращение в этом сезоне маловероятно).

Также сейчас не играют защитники Адам Боквист (травма стопы), Ник Бланкенбург (травма голеностопа) и вратарь Йоонас Корписало (травма нижней части тела).