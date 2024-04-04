«Сочи» продлил контракт со Спиридоновым на 2 года. У форварда один гол в сезоне

Теги КХЛ Сочи Егор Спиридонов Хоккей

Егор Спиридонов подписал новый контракт на два года с «Сочи».

23-летний форвард попал в команду после расторжения договора с «Сибирью».

Новое соглашение с игроком рассчитано на два года.

На счету Спиридонова суммарно 32 матча в регулярном чемпионате за «Сочи» и «Сибирь», в которых он набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «-1».

«Контракт носит односторонний характер. Желаем Егору больших успехов вместе с хоккейным клубом «Сочи»!» – сказано в сообщении клуба.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот это форвард, настоящий форвард!
+2
-1
+1
Неужели получше снайпера не нашлось в состав , есть вратари в командах столько же за сезон забили !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий