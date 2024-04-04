«Сочи» продлил контракт со Спиридоновым на 2 года. У форварда один гол в сезоне
Егор Спиридонов подписал новый контракт на два года с «Сочи».
23-летний форвард попал в команду после расторжения договора с «Сибирью».
Новое соглашение с игроком рассчитано на два года.
На счету Спиридонова суммарно 32 матча в регулярном чемпионате за «Сочи» и «Сибирь», в которых он набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «-1».
«Контракт носит односторонний характер. Желаем Егору больших успехов вместе с хоккейным клубом «Сочи»!» – сказано в сообщении клуба.