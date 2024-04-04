«Сочи» продлил контракт со Спиридоновым на 2 года. У форварда один гол в сезоне

Егор Спиридонов подписал новый контракт на два года с «Сочи».

23-летний форвард попал в команду после расторжения договора с «Сибирью».

Новое соглашение с игроком рассчитано на два года.

На счету Спиридонова суммарно 32 матча в регулярном чемпионате за «Сочи» и «Сибирь», в которых он набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «-1».

«Контракт носит односторонний характер. Желаем Егору больших успехов вместе с хоккейным клубом «Сочи»!» – сказано в сообщении клуба.