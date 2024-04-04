Юртаев об MVP плей-офф: «Среди полевых игроков в полуфиналах нет ярко выраженных лидеров. Надо смотреть среди вратарей, я бы пока назвал Набокова»

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Кубок Гагарина Андрей Юртаев Илья Набоков Робин Пресс Максим Шабанов Хоккей

Андрей Юртаев поделился мыслями о том, кто станет самым ценным игроком плей-офф.

«В этом сезоне у нас такой плей-офф, что среди полевых игроков в полуфиналах нет ярко выраженных лидеров. Лучшие бомбардиры плей-офф уже закончили выступления, а из оставшихся кого-то выбрать сложно. 

Максим Шабанов у «Трактора», Робин Пресс у «Металлурга» – они вроде бы выделяются, но не могу сказать, что они на голову сильнее своих партнеров по команде.

В общем, среди полевых у меня фаворита нет, поэтому надо смотреть среди вратарей. Мне хотелось бы сделать выбор в пользу Ильи Набокова. И в первом, и во втором раунде Набоков сыграл хорошо, во втором так и вовсе блестяще, оформив три сухаря против лучшей атаки сезона.

При этом Набоков еще и новичок, которому всего лишь 21 год исполнился на днях. С учетом всего этого я бы пока назвал Набокова, но посмотрим, что будет дальше», – сказал комментатор Андрей Юртаев.

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