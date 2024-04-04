Федор Канарейкин: «Металлург» – бренд, создававшийся годами, у него небольшое преимущество. Для «Автомобилиста» плей-офф – это что-то новое»

Теги Металлург Мг Автомобилист Федор Канарейкин КХЛ Кубок Гагарина Илья Набоков Хоккей

Федор Канарейкин поделился мнением о полуфинале «Металлург» – «Автомобилист».

В первом матче серии до четырех побед команда из Магнитогорска одержала победу со счетом 2:1. Вторая игра состоится 5 марта.

«У «Металлурга» больше игроков, которые выступали на таких поздних стадиях. В полуфинале тоже надо уметь играть.

К тому же Магнитогорск – это бренд, который годами создавался. Это самые высокие требования и стандарты. Команда хорошо провела регулярку, вратарь Набоков прекрасен.

Конечно, для «Автомобилиста» игра в плей-офф – это что-то новое. Команда на серьезном подъеме и показывает отличную игру. Хотя по регулярке с трудом просматривалось то, что Екатеринбург зайдет так далеко.

Так что у «Магнитки» есть небольшое преимущество», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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2 комментария
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Интересно, что говорили после первого матча Локо ЦСКА 0-4? ЦСКА - бренд, который годами создавался. Это самые высокие требования и стандарты. Для Локо плей-офф это что-то новенькое. Наверное это? Что за привычка у экспертов решать исход серии после первого же матча?
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да какое небольшое , металлург при ужасной игре победил вчера , завтра 2-0 будет в серии
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