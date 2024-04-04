Агент Воронкова об «Ак Барсе»: «Преждевременно говорить о возвращении, идет сезон. Дмитрий показывает результат, хорошо представляет Россию за океаном»
Агент Дмитрия Воронкова высказался о возможном возвращении игрока в «Ак Барс».
– Большие ли шансы у Воронкова вернуться, несмотря на действующий контракт с «Коламбусом»?
– Во-первых, да, у него действующий контракт. Во-вторых, мне кажется, преждевременно вообще говорить о каком-либо возвращении, пока идет сезон.
Я могу понять Казань. На их месте у меня тоже было бы желание вернуть Дмитрия, но этот разговор пока преждевременный. Как отреагируют на все это американский клуб, сам Дмитрий? Я бы пока не торопился, дождался бы окончания сезона и четкого понимания.
– То есть, пока что в сделке заинтересован только «Ак Барс»? «Коламбус» не в курсе, а Дима предложение не рассматривает?
– Не то что не рассматривает. Возможно, с ним был разговор, но пока все это преждевременно.
Мы помним, как и до этого был разговор, обсуждали и общались. Но Дмитрий остался и показывает результат, радует болельщиков и хорошо представляет нашу страну за океаном, – сказал агент Александр Черных.
Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год.
В текущем сезоне НХЛ 23-летний хоккеист провел 69 матчей и набрал 32 (17+15) очка.
«Ак Барс» ведет переговоры с «Коламбусом» о возвращении Воронкова
Откуда такие разговоры?
Вот ходит-бродит человек, что-то делает, хорошее, плохое, грешит и кается, живет в общем.
А как пересекает границу еще и начинает представлять страну, будто до этого её не представлял.
Но если задуматься, то он все время представляет себя, свою семью, свою родню, свой клуб, свою школу, свою хоккейную школу, учителей, тренеров, свой район, свой город, свою область (за сей факт спортсменам из других видов спорта могут нехило денег и имущества отвалить от щедрот земляцких))
Кроме того он еще представляет иногда свой этнос, конфессию, политическую партию (пупкин тим).
Хорошо, что 99,9% людей и хоккеистов живут и не задумываются об этом, иначе бы охренели от груза ответственности, заперлись бы дома и ушли в запой))