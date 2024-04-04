Агент Воронкова об «Ак Барсе»: «Преждевременно говорить о возвращении, идет сезон. Дмитрий показывает результат, хорошо представляет Россию за океаном»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ КХЛ Александр Черных Дмитрий Воронков Хоккей

Агент Дмитрия Воронкова высказался о возможном возвращении игрока в «Ак Барс».

– Большие ли шансы у Воронкова вернуться, несмотря на действующий контракт с «Коламбусом»?

– Во-первых, да, у него действующий контракт. Во-вторых, мне кажется, преждевременно вообще говорить о каком-либо возвращении, пока идет сезон.

Я могу понять Казань. На их месте у меня тоже было бы желание вернуть Дмитрия, но этот разговор пока преждевременный. Как отреагируют на все это американский клуб, сам Дмитрий? Я бы пока не торопился, дождался бы окончания сезона и четкого понимания.

– То есть, пока что в сделке заинтересован только «Ак Барс»? «Коламбус» не в курсе, а Дима предложение не рассматривает?

– Не то что не рассматривает. Возможно, с ним был разговор, но пока все это преждевременно.

Мы помним, как и до этого был разговор, обсуждали и общались. Но Дмитрий остался и показывает результат, радует болельщиков и хорошо представляет нашу страну за океаном, – сказал агент Александр Черных.

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год.

В текущем сезоне НХЛ 23-летний хоккеист провел 69 матчей и набрал 32 (17+15) очка.

«Ак Барс» ведет переговоры с «Коламбусом» о возвращении Воронкова

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8 комментариев
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Для первого сезона вполне приличный результат, учитывая тот факт, что за команда "Коламбус". Не стоит возвращаться.
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Странно, он же в НХЛ вписался как влитой.
Откуда такие разговоры?
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У него отличная статистика для новичка на контракте - ему совсем не нужен Ак Барс.
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Ответ DrDro
Странно, он же в НХЛ вписался как влитой. Откуда такие разговоры?
Тут пока только «по информации БО» и желание Ак Барса вернуть Воронкова. Остальное домыслы.
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Стоит вернуться. Пусть растут на своем ресурсе. Без наших игроков.
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Интересная фраза "представляет страну".
Вот ходит-бродит человек, что-то делает, хорошее, плохое, грешит и кается, живет в общем.
А как пересекает границу еще и начинает представлять страну, будто до этого её не представлял.
Но если задуматься, то он все время представляет себя, свою семью, свою родню, свой клуб, свою школу, свою хоккейную школу, учителей, тренеров, свой район, свой город, свою область (за сей факт спортсменам из других видов спорта могут нехило денег и имущества отвалить от щедрот земляцких))
Кроме того он еще представляет иногда свой этнос, конфессию, политическую партию (пупкин тим).
Хорошо, что 99,9% людей и хоккеистов живут и не задумываются об этом, иначе бы охренели от груза ответственности, заперлись бы дома и ушли в запой))
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Надеюсь, Дима реально останется. Я пойму если ему завершится контракт и он будет хотеть вернуться. Это совсем другая ситуация.
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