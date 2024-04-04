Агент Воронкова об «Ак Барсе»: «Преждевременно говорить о возвращении, идет сезон. Дмитрий показывает результат, хорошо представляет Россию за океаном»

Агент Дмитрия Воронкова высказался о возможном возвращении игрока в «Ак Барс».

– Большие ли шансы у Воронкова вернуться, несмотря на действующий контракт с «Коламбусом»?

– Во-первых, да, у него действующий контракт. Во-вторых, мне кажется, преждевременно вообще говорить о каком-либо возвращении, пока идет сезон.

Я могу понять Казань. На их месте у меня тоже было бы желание вернуть Дмитрия, но этот разговор пока преждевременный. Как отреагируют на все это американский клуб, сам Дмитрий? Я бы пока не торопился, дождался бы окончания сезона и четкого понимания.

– То есть, пока что в сделке заинтересован только «Ак Барс»? «Коламбус» не в курсе, а Дима предложение не рассматривает?

– Не то что не рассматривает. Возможно, с ним был разговор, но пока все это преждевременно.

Мы помним, как и до этого был разговор, обсуждали и общались. Но Дмитрий остался и показывает результат, радует болельщиков и хорошо представляет нашу страну за океаном, – сказал агент .

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год.

В текущем сезоне 23-летний хоккеист провел 69 матчей и набрал 32 (17+15) очка.

«Ак Барс» ведет переговоры с «Коламбусом» о возвращении Воронкова