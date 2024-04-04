Агент Черных о тренере «Ак Барса»: «Пока речь идет только об одном кандидате. Это Гатиятулин. Но знаете, как бывает в Татарстане. Сегодня скажут, что обсуждают, а завтра – нет»

Александр Черных высказался о том, что Гатиятулин может возглавить «Ак Барс».

«Сейчас пока речь идет только об одном кандидате [на пост главного тренера « »]. Это Анвар Рафаилович [Гатиятулин].

Но вы знаете, как бывает в Татарстане. Сегодня скажут, что обсуждают, а завтра – нет. И все», – заявил агент .

Напомним, ранее «Сибирь» сообщила, что достигла договоренности о подписании контракта с . Клуб отмечал, что ведется обсуждение условий договора.

Также ЦСКА предложил тренеру войти в штаб Ильи Воробьева.

Гатиятулин уехал на стажировку в «Ванкувер». Он, скорее всего, возглавит «Ак Барс» по возвращении («Матч ТВ»)