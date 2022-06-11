Пол о 6-м матче с «Рейнджерс»: «Знаем, что поставлено на карту. Если возьмем выходной, они тут же этим воспользуются»

Ник Пол поделился ожиданиями от шестого матча серии с .

нужно выиграть, чтобы одержать победу в финале Восточной конференции (3-2 после пяти матчей) и в третий раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли.

В последний раз в истории это удавалось «Эдмонтону» (с 1983 по 1985 годы).

«Ребята в команде идут за третьим Кубком Стэнли. Есть игроки – я, Хэйгл и другие – кто идет за первым. Мы знаем, что поставлено на карту и не выключимся из игры. Нам противостоит действительно хорошая команда.

Если мы возьмем выходной, они тут же этим воспользуются. Так что мы знаем, что поставлено на карту», – сказал форвард «Лайтнинг».