Джон Купер: «Кучеров в этом году лучше, чем был в том сезоне, когда стал MVP»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Джон Купер Хоккей

Джон Купер оценил выступление Никиты Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ.

Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3 ОТ). Всего на его счету 47 (19+28) баллов в 28 играх.

Никита Кучеров на данный момент единолично лидирует в НХЛ во всех трех категориях результативности – по очкам, голам и передачам.

«Я говорю одно и то же практически после каждой игры.

В этом году он лучше, чем был даже в том сезоне, когда стал MVP», – сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

Напомним, Кучеров выиграл «Харт Трофи» в сезоне-2018/19.

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3 комментария
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Катрин, поправь заголовок)
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Оно и понятно, сейчас Кучеров держит Тампу на плаву.
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Все сплюнули три раза, чтобы не сглазить!)) Но Никита действительно очень хорош в этом сезоне! И на команду пашет, и сам показывает выдающуюся игру!
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