Джон Купер: «Кучеров в этом году лучше, чем был в том сезоне, когда стал MVP»

Джон Купер оценил выступление Никиты Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ.

Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3 ОТ). Всего на его счету 47 (19+28) баллов в 28 играх.

Никита Кучеров на данный момент единолично лидирует в НХЛ во всех трех категориях результативности – по очкам, голам и передачам.

«Я говорю одно и то же практически после каждой игры.

В этом году он лучше, чем был даже в том сезоне, когда стал MVP», – сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

Напомним, Кучеров выиграл «Харт Трофи» в сезоне-2018/19.