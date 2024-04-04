Мэттьюс вышел на 6-е место по очкам (641) в истории «Торонто», обогнав Эллиса

забил гол в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:4).

Форвард набрал 641-е (362+279) очко в лиге и вышел на чистое 6-е место в истории « », обогнав Рона Эллиса (640).

Рекордсмен клуба – Матс Сундин с 987 баллами. В топ-5 также входят Дэррил Ситтлер (916), Дэйв Кеон (858), Берье Сальминг (768) и Джордж Армстронг (713).

Всего за карьеру в НХЛ Мэттьюс провел 555 матчей.

В 74 играх текущего сезона он набрал 99 (63+36) очков.