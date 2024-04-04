Мэттьюс вышел на 6-е место по очкам (641) в истории «Торонто», обогнав Эллиса

Теги Торонто НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забил гол в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:4).

Форвард набрал 641-е (362+279) очко в лиге и вышел на чистое 6-е место в истории «Торонто», обогнав Рона Эллиса (640).

Рекордсмен клуба – Матс Сундин с 987 баллами. В топ-5 также входят Дэррил Ситтлер (916), Дэйв Кеон (858), Берье Сальминг (768) и Джордж Армстронг (713).

Всего за карьеру в НХЛ Мэттьюс провел 555 матчей. 

В 74 играх текущего сезона он набрал 99 (63+36) очков.

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3 комментария
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бешеный темп, конечно
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Такой легендарный клуб. А нет ни одного игрока с 1000 очками за лифс…
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Ответ SeRgE23
Такой легендарный клуб. А нет ни одного игрока с 1000 очками за лифс…
В 80-90-е, когда штамповали очки, Торонто не был в числе постоянных лидеров, вот и игроки много не набирали
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