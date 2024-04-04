Мэттьюс забил «Тампе», обновив свой рекорд «Торонто» по голам за сезон (63). До рекорда НХЛ в XXI веке от Овечкина – 2 шайбы

Остон Мэттьюс обновил рекорд «Торонто» по голам за сезон.

Форвард «Лифс» отличился в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:4).

Американец забросил 63-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать в снайперской гонке.

обновил свой же рекорд « » по голам за сезон (ранее – 60 шайб в сезоне-2021/22).

Ему осталось забить два гола, чтобы повторить рекорд для XXI века (принадлежит из « », 65 шайб, 2007/08).