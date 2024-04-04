Мэттьюс забил «Тампе», обновив свой рекорд «Торонто» по голам за сезон (63). До рекорда НХЛ в XXI веке от Овечкина – 2 шайбы

Теги Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс обновил рекорд «Торонто» по голам за сезон.

Форвард «Лифс» отличился в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:4).

Американец забросил 63-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать в снайперской гонке.

Мэттьюс обновил свой же рекорд «Торонто» по голам за сезон (ранее – 60 шайб в сезоне-2021/22).

Ему осталось забить два гола, чтобы повторить рекорд НХЛ для XXI века (принадлежит Александру Овечкину из «Вашингтона», 65 шайб, 2007/08).

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4 комментария
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Догонит стопроцентно, 70 вряд ли осилит, мне кажется
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С огромной долей вероятности побьёт рекорд Овечкина
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Ответ Звезда Мага
Много шума из ничего. С этой экипировкой вратарей, 25-летний Овечкин побил бы свой "рекорд" еще быстрее. А с Марнером и Ниландером уже было бы 70.
Бла бла бла. Если бы да кабы.
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