Мэттьюс забил 2+ гола за матч в 17-й раз в сезоне. Это лучший результат в НХЛ за последние 30 лет

Теги Торонто НХЛ Бретт Халл Александр Могильный рекорды Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забил 2+ гола в 17 матчах сезона-2023/24.

Нападающий «Торонто» набрал 3 (2+1) очка в игре против «Флориды» (6:4).

Мэттьюс забил не менее 2 голов за матч в 17-й раз в нынешнем сезоне. Это лучший результат в НХЛ за последние 30 лет. 

Последним игроком, забившим не менее 2 голов в большем числе матчей за сезон, является Александр Могильный (24 в сезоне-1992/93).

Рекорд НХЛ принадлежит Бретту Халлу (26 в сезоне-1990/91).

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7 комментариев
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Уверен, что выбил бы 70+ в этом сезоне, если бы не травма Марнера
+9
-2
+7
Гений!
+4
-2
+2
Остон, просто машина! Классно делает свою работу и похоже к концу карьеры сильно поменяет расклады на верхушке лучших снайперов в истории НХЛ! Как знать?😎
+4
-3
+1
Специально стату посмотрел, по перехватам второй в лиге, в одном перехвате от Барзала, на себя принял почти 60 бросков с начала сезона, у овцы всего 9, да по силовым у овцы больше 110 и Остона 78, у него и травм больше, потому как центр должен отрабатывать в защите, до 30 спокойно может класть больше 50,а дальше после 32-33 будем смотреть по голам за всю историю
+3
-3
0
Ответ HAMILTON#44
Специально стату посмотрел, по перехватам второй в лиге, в одном перехвате от Барзала, на себя принял почти 60 бросков с начала сезона, у овцы всего 9, да по силовым у овцы больше 110 и Остона 78, у него и травм больше, потому как центр должен отрабатывать в защите, до 30 спокойно может класть больше 50,а дальше после 32-33 будем смотреть по голам за всю историю
у Мэттьюса + 30 в этом сезоне, конечно он хорош и в атаке и в обороне
+1
-1
0
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