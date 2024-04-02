Мэттьюс забил 2+ гола за матч в 17-й раз в сезоне. Это лучший результат в НХЛ за последние 30 лет

Остон Мэттьюс забил 2+ гола в 17 матчах сезона-2023/24.

Нападающий «Торонто» набрал 3 (2+1) очка в игре против «Флориды» (6:4).

Мэттьюс забил не менее 2 голов за матч в 17-й раз в нынешнем сезоне. Это лучший результат в НХЛ за последние 30 лет.

Последним игроком, забившим не менее 2 голов в большем числе матчей за сезон, является (24 в сезоне-1992/93).

Рекорд НХЛ принадлежит (26 в сезоне-1990/91).