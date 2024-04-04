Хедман про Кучерова и Мэттьюса: «Игроки мирового класса. Никита – самый умный хоккеист»

Виктор Хедман сравнил Никиту Кучерова и Остона Мэттьюса.

4 апреля « » примет « » в регулярном чемпионате . Начало матча – в 02:00 по московскому времени.

«Разные игроки, но они, вероятно, одинаково важны для своих команд. Они игроки мирового класса, так что сегодня будет хороший матч, и я уверен, что Куч одержит верх», – сказал защитник «Тампы».

также высказался об игровом времени .

«Он играет важные минуты. Он самый умный игрок в хоккее», – добавил швед.