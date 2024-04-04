Хедман про Кучерова и Мэттьюса: «Игроки мирового класса. Никита – самый умный хоккеист»

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Виктор Хедман Никита Кучеров Остон Мэттьюс Хоккей

Виктор Хедман сравнил Никиту Кучерова и Остона Мэттьюса.

4 апреля «Торонто» примет «Тампу» в регулярном чемпионате НХЛ. Начало матча – в 02:00 по московскому времени. 

«Разные игроки, но они, вероятно, одинаково важны для своих команд. Они игроки мирового класса, так что сегодня будет хороший матч, и я уверен, что Куч одержит верх», – сказал защитник «Тампы».

Хедман также высказался об игровом времени Кучерова

«Он играет важные минуты. Он самый умный игрок в хоккее», – добавил швед. 

2 комментария
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Никита, главный двигатель и колёса Тампы вне всяких сомнений, а Остон тот, кто всегда в нужном месте в нужное время, чтобы забить и сделать результат, всё точно подметил швед!👌
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на данный момент да, самый умный, +МакДи
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