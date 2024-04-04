Хедман про Кучерова и Мэттьюса: «Игроки мирового класса. Никита – самый умный хоккеист»
Виктор Хедман сравнил Никиту Кучерова и Остона Мэттьюса.
4 апреля «Торонто» примет «Тампу» в регулярном чемпионате НХЛ. Начало матча – в 02:00 по московскому времени.
«Разные игроки, но они, вероятно, одинаково важны для своих команд. Они игроки мирового класса, так что сегодня будет хороший матч, и я уверен, что Куч одержит верх», – сказал защитник «Тампы».
Хедман также высказался об игровом времени Кучерова.
«Он играет важные минуты. Он самый умный игрок в хоккее», – добавил швед.