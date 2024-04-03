Директор «Северстали» Канаков об уходе Пресса: «Не можем же наручниками его приковать, есть правила, регламент. Он взрослый игрок и вправе выбирать – руки пожали и разошлись»

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался об уходе Робина Пресса.

— В ходе сезона пятеро хоккеистов ушли в « »: , , , , Макар Хабаров. Каково было терять стольких игроков? Тем более что каждого из них можно назвать лидером.

– Пресс в любом случае нам бы помог. Но мы же не можем приковать его наручниками. Есть правила, регламент. Он взрослый игрок, соответственно, вправе выбирать.

Да, он пришел и сказал: «Мне с вами было комфортно, хорошо, но я хочу чего-то большего и поэтому ухожу». Ну, руки пожали и разошлись.

Вовченко изначально был же у нас в составе, вокруг него была построена вся игра, но что-то у него не пошло. За первую часть сезона в составе «Северстали» набрал одно-два очка.

На него была ставка как на лидера, что он должен набирать свои очки, забивать голы, как в предыдущие сезоны набирал по 30 очков. Но не пошло. Потом он получил травму и вообще на месяц выбыл. Дай бог в конце октября – в ноябре восстановился.

Это ж треть сезона прошла. Тут уже надо было принимать какие-то меры. Плюс он в конце сезона, этой весной, становился свободным агентом. И тогда мы его так же, как и Пресса, просто потеряли бы. Он ушел бы – и все, мы бы с этого никакого профита не имели. Потому было принято решение его обменять. Его очень хотел Разин. Так случилось: он ушел.

Это больше было хотелкой, желанием Магнитогорска восстановить пятерку игроков. Разин тоже понимал: он приходит в новую команду и должен на кого-то опираться. Поэтому сказал: мне нужны такие-то игроки. Работа с самого начала велась. И по Хабарову, и по Петунину. Так, в общем-то, и случилось.

Если помните историю прошлого года, они же очень сильно хотели Гераськина. Сделали ему квалификационное предложение, мы его в конечном счете подтвердили, и он ушел в Омск. Столько времени играл в «Авангарде» и только после этого попал в Магнитогорск. Такой длинный путь перехода.

Политика Магнитогорска – их политика, их комплектация. В любом случае от всех, кроме Пресса, мы что-то для себя поимели, – сказал директор «Северстали» Николай Канаков.