Директор «Северстали» Канаков об уходе Пресса: «Не можем же наручниками его приковать, есть правила, регламент. Он взрослый игрок и вправе выбирать – руки пожали и разошлись»

Теги Авангард Металлург Мг Северсталь КХЛ Андрей Разин Даниил Вовченко Макар Хабаров Александр Петунин Игорь Гераськин Чемпионат.com Николай Канаков Робин Пресс Хоккей

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался об уходе Робина Пресса.

— В ходе сезона пятеро хоккеистов ушли в «Металлург»: Робин Пресс, Игорь Гераськин, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Макар Хабаров. Каково было терять стольких игроков? Тем более что каждого из них можно назвать лидером.

– Пресс в любом случае нам бы помог. Но мы же не можем приковать его наручниками. Есть правила, регламент. Он взрослый игрок, соответственно, вправе выбирать.

Да, он пришел и сказал: «Мне с вами было комфортно, хорошо, но я хочу чего-то большего и поэтому ухожу». Ну, руки пожали и разошлись.

Вовченко изначально был же у нас в составе, вокруг него была построена вся игра, но что-то у него не пошло. За первую часть сезона в составе «Северстали» набрал одно-два очка.

На него была ставка как на лидера, что он должен набирать свои очки, забивать голы, как в предыдущие сезоны набирал по 30 очков. Но не пошло. Потом он получил травму и вообще на месяц выбыл. Дай бог в конце октября – в ноябре восстановился.

Это ж треть сезона прошла. Тут уже надо было принимать какие-то меры. Плюс он в конце сезона, этой весной, становился свободным агентом. И тогда мы его так же, как и Пресса, просто потеряли бы. Он ушел бы – и все, мы бы с этого никакого профита не имели. Потому было принято решение его обменять. Его очень хотел Разин. Так случилось: он ушел. 

Это больше было хотелкой, желанием Магнитогорска восстановить пятерку игроков. Разин тоже понимал: он приходит в новую команду и должен на кого-то опираться. Поэтому сказал: мне нужны такие-то игроки. Работа с самого начала велась. И по Хабарову, и по Петунину. Так, в общем-то, и случилось.

Если помните историю прошлого года, они же очень сильно хотели Гераськина. Сделали ему квалификационное предложение, мы его в конечном счете подтвердили, и он ушел в Омск. Столько времени играл в «Авангарде» и только после этого попал в Магнитогорск. Такой длинный путь перехода.

Политика Магнитогорска – их политика, их комплектация. В любом случае от всех, кроме Пресса, мы что-то для себя поимели, – сказал директор «Северстали» Николай Канаков.

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1 комментарий
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Руководство ЦСКА - нет, можете:)))))
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