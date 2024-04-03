Рябыкин о «Витязе»: «Прошел дедлайн, мы никого не подписали. Я просил центра и защитника. Видимо, в руководстве решили, что шансы уже потеряны, сэкономили»
Дмитрий Рябыкин высказался об уходе с поста главного тренера «Витязя».
– По вашим словам на одной из пресс-конференций в конце сезона читалось, что в «Витязе» вы не останетесь. Заранее понимали, что придется искать новый клуб?
– Конечно. Я стал это понимать, когда прошел дедлайн и мы никого не подписали. Для меня это больная тема.
Когда есть все возможности, но мы ничего не делаем, чтобы улучшить команду, – это тяжело.
– Почему «Витязь» не подписал хотя бы одного-двух хоккеистов?
– Видимо, в руководстве решили, что шансы уже потеряны, и не хотели пытаться спасти сезон. Сэкономили.
– Какие позиции нужно было усилить?
– Я просил всего лишь одного центрального и одного защитника.
– И у клуба была возможность пригласить игроков?
– Конечно, – сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.
Рябыкин возглавлял «Витязь» с октября 2023 года. По итогам регулярного чемпионата-2023/24 клуб занял последнее место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.