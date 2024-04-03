Рябыкин о «Витязе»: «Прошел дедлайн, мы никого не подписали. Я просил центра и защитника. Видимо, в руководстве решили, что шансы уже потеряны, сэкономили»

Теги Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался об уходе с поста главного тренера «Витязя».

– По вашим словам на одной из пресс-конференций в конце сезона читалось, что в «Витязе» вы не останетесь. Заранее понимали, что придется искать новый клуб?

– Конечно. Я стал это понимать, когда прошел дедлайн и мы никого не подписали. Для меня это больная тема.

Когда есть все возможности, но мы ничего не делаем, чтобы улучшить команду, – это тяжело.

– Почему «Витязь» не подписал хотя бы одного-двух хоккеистов?

– Видимо, в руководстве решили, что шансы уже потеряны, и не хотели пытаться спасти сезон. Сэкономили.

– Какие позиции нужно было усилить?

– Я просил всего лишь одного центрального и одного защитника.

– И у клуба была возможность пригласить игроков?

– Конечно, – сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.

Рябыкин возглавлял «Витязь» с октября 2023 года. По итогам регулярного чемпионата-2023/24 клуб занял последнее место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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1 комментарий
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Рябыка где будет тренером, везде печаль будет...Это констатация фактов....
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