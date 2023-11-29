Ян и Каюмов подрались в матче «Торпедо» – «Локомотив». Бочаров задел Денниса ловушкой, игрок ответил, голкипер оказался на льду, Артур заступился за вратаря

Теги Локомотив Торпедо драки видео КХЛ Иван Бочаров Артур Каюмов Деннис Ян Хоккей

Деннис Ян подрался с Артуром Каюмовым.

Эпизод с потасовкой хоккеистов произошел в третьем периоде матча между «Торпедо» и «Локомотивом».

Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров задел ловушкой прокатывающегося рядом Денниса Яна, после чего игрок ответил, оттолкнул его, из-за чего вратарь оказался на льду.

За голкипера заступил Артур Каюмов, в результате началась драка игрока против Яна.

По итогам игровой ситуации Каюмов получил пять минут штрафа за драку и две минуты – за грубость, а Ян получил пять минут за драку.

2 комментария
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ARAMIS777
Ян поинтереснее смотрится.
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Руслан Мухамадиев
Все верно рассудили арбитры, обычное столкновение.
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