Ян и Каюмов подрались в матче «Торпедо» – «Локомотив». Бочаров задел Денниса ловушкой, игрок ответил, голкипер оказался на льду, Артур заступился за вратаря

Деннис Ян подрался с Артуром Каюмовым.

Эпизод с потасовкой хоккеистов произошел в третьем периоде матча между « » и «Локомотивом».

Голкипер « » задел ловушкой прокатывающегося рядом , после чего игрок ответил, оттолкнул его, из-за чего вратарь оказался на льду.

За голкипера заступил , в результате началась драка игрока против Яна.

По итогам игровой ситуации Каюмов получил пять минут штрафа за драку и две минуты – за грубость, а Ян получил пять минут за драку.