Ян и Каюмов подрались в матче «Торпедо» – «Локомотив». Бочаров задел Денниса ловушкой, игрок ответил, голкипер оказался на льду, Артур заступился за вратаря
Деннис Ян подрался с Артуром Каюмовым.
Эпизод с потасовкой хоккеистов произошел в третьем периоде матча между «Торпедо» и «Локомотивом».
Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров задел ловушкой прокатывающегося рядом Денниса Яна, после чего игрок ответил, оттолкнул его, из-за чего вратарь оказался на льду.
За голкипера заступил Артур Каюмов, в результате началась драка игрока против Яна.
По итогам игровой ситуации Каюмов получил пять минут штрафа за драку и две минуты – за грубость, а Ян получил пять минут за драку.