Могильный о рекорде Кучерова по очкам за сезон для россиян: «Молодец. Когда я играл, люди по 160-180 очков набирали, и никто ничего об этом не говорил»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Александр Могильный Никита Кучеров Чемпионат.com Хоккей

Александр Могильный рассказал об эмоциях, когда Никита Кучеров побил его рекорд.

В сезоне-2018/19 форвард «Тампа-Бэй» набрал 128 (41+87) очков в регулярном чемпионате. Это стало лучшим результатом для российских игроков в истории НХЛ.

До этого рекорд принадлежал Могильному – 127 (76+51) очков за «Баффало» в сезоне-1992/93.

– Что чувствовали, когда Кучеров побил рекорд по количеству очков для россиян?

– Ничего абсолютно не чувствовал. Мой рекорд… Что это за рекорд-то? В свое время, когда мы играли, люди по 160-180 очков набирали. И никто ничего об этом не говорил.

Кучеров – молодец, я его еще тогда поздравлял. Рекорды ставятся, чтобы их побили. Из этого и идет прогресс.

А я абсолютно ничего не чувствовал. Что я мог чувствовать? – сказал улыбаясь обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.

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6 комментариев
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Тогда Могильный поделил 7-8 место в таблице с его 127 очками.
Средняя результативность в лиге:
1992/1993 - 7.26
2023/2024 - 6.22
+6
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+6
Во времена, когда Могильный играл, 127 очков за сезон не были каким то выдающимся достижением, поэтому на тот момент он это не считал каким-то рекордом (даже не попал в тройку лучших бомбардиров), таковым не считает и сейчас, хотя времена конечно поменялись. Да и вообще называть рекордом достижение не уровня лиги странно, ну набрал ты больше очков за сезон чем другие игроки из Албании, он набрал 2, а ты набрал 3, при этом игроки из других стран набирают по 150 очков, приятно, конечно, но малозначительно для лиги. Вот тот факт что Никита стал лучшим в лиге со своими 128 очками - это рекорд, в рамках сезона, который останется в летописях.
+2
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Из-за экипировки вратарей упала результативность и стало невозможно забросить прямым броском. Серьезная потеря в зрелищности и результатах.
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Из-за экипировки вратарей упала результативность и стало невозможно забросить прямым броском. Серьезная потеря в зрелищности и результатах.
Не только экипировка, но и общий класс.
+1
0
+1
Ответ liverpoool
Во времена, когда Могильный играл, 127 очков за сезон не были каким то выдающимся достижением, поэтому на тот момент он это не считал каким-то рекордом (даже не попал в тройку лучших бомбардиров), таковым не считает и сейчас, хотя времена конечно поменялись. Да и вообще называть рекордом достижение не уровня лиги странно, ну набрал ты больше очков за сезон чем другие игроки из Албании, он набрал 2, а ты набрал 3, при этом игроки из других стран набирают по 150 очков, приятно, конечно, но малозначительно для лиги. Вот тот факт что Никита стал лучшим в лиге со своими 128 очками - это рекорд, в рамках сезона, который останется в летописях.
Хорошо помню как в НХЛ тогда форсили рекорд Кучерова для russian born и комментаторы, и на трепах в студиях
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Ответ Кино Музыка
Из-за экипировки вратарей упала результативность и стало невозможно забросить прямым броском. Серьезная потеря в зрелищности и результатах.
Да никакой потери. 6 шайб за игру в среднем - нормальная результативность. А не бесконечная перестрелка.
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