Могильный о рекорде Кучерова по очкам за сезон для россиян: «Молодец. Когда я играл, люди по 160-180 очков набирали, и никто ничего об этом не говорил»

Александр Могильный рассказал об эмоциях, когда Никита Кучеров побил его рекорд.

В сезоне-2018/19 форвард «Тампа-Бэй» набрал 128 (41+87) очков в регулярном чемпионате. Это стало лучшим результатом для российских игроков в истории НХЛ.

До этого рекорд принадлежал Могильному – 127 (76+51) очков за «Баффало» в сезоне-1992/93.

– Что чувствовали, когда Кучеров побил рекорд по количеству очков для россиян?

– Ничего абсолютно не чувствовал. Мой рекорд… Что это за рекорд-то? В свое время, когда мы играли, люди по 160-180 очков набирали. И никто ничего об этом не говорил.

Кучеров – молодец, я его еще тогда поздравлял. Рекорды ставятся, чтобы их побили. Из этого и идет прогресс.

А я абсолютно ничего не чувствовал. Что я мог чувствовать? – сказал улыбаясь обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.