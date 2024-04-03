Могильный о рекорде Кучерова по очкам за сезон для россиян: «Молодец. Когда я играл, люди по 160-180 очков набирали, и никто ничего об этом не говорил»
Александр Могильный рассказал об эмоциях, когда Никита Кучеров побил его рекорд.
В сезоне-2018/19 форвард «Тампа-Бэй» набрал 128 (41+87) очков в регулярном чемпионате. Это стало лучшим результатом для российских игроков в истории НХЛ.
До этого рекорд принадлежал Могильному – 127 (76+51) очков за «Баффало» в сезоне-1992/93.
– Что чувствовали, когда Кучеров побил рекорд по количеству очков для россиян?
– Ничего абсолютно не чувствовал. Мой рекорд… Что это за рекорд-то? В свое время, когда мы играли, люди по 160-180 очков набирали. И никто ничего об этом не говорил.
Кучеров – молодец, я его еще тогда поздравлял. Рекорды ставятся, чтобы их побили. Из этого и идет прогресс.
А я абсолютно ничего не чувствовал. Что я мог чувствовать? – сказал улыбаясь обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.
Средняя результативность в лиге:
1992/1993 - 7.26
2023/2024 - 6.22