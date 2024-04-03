Могильный о рекорде Гретцки: «Овечкин его просто разобьет, даже сомнений нет. Думаю, в следующем году или после него»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Могильный Чемпионат.com Хоккей

Александр Могильный рассказал о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард забросил 26 шайб за 71 игру. 

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (848 голов), уступая лишь Гретцки (894).

Овечкин побьет рекорд Гретцки или нет?

– Я думаю, что вопросов даже не может быть! Конечно, побьет! Понятно, что не в этом году, но, думаю, в следующем или после него – даже сомнений нет.

Не то что побьет – он просто разобьет!» – сказал смеясь олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.

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10 комментариев
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Это событие станет новой патриотической скрепой в истории современной России, день когда это произойдет сделают красным в календаре и будут отмечать на уровне дня Победы.
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Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
Так Маршанд и не побьет его никогда)
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Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
Так тебе его никогда и не побить)
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В следующем году ему уже будет сорокет
Могила троллит)
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Гретцки это прошлый век. Вопрос в том кто больше забьёт Роналду (39 лет, 885 голов) или Овечкин (38 лет, 848).
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Комментарий удален модератором
Я тоже думаю, что уже не в этом сезоне😂
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