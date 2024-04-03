Могильный о рекорде Гретцки: «Овечкин его просто разобьет, даже сомнений нет. Думаю, в следующем году или после него»
Александр Могильный рассказал о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.
В нынешнем сезоне 38-летний форвард забросил 26 шайб за 71 игру.
Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (848 голов), уступая лишь Гретцки (894).
– Овечкин побьет рекорд Гретцки или нет?
– Я думаю, что вопросов даже не может быть! Конечно, побьет! Понятно, что не в этом году, но, думаю, в следующем или после него – даже сомнений нет.
Не то что побьет – он просто разобьет!» – сказал смеясь олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.
Могила троллит)