Могильный о рекорде Гретцки: «Овечкин его просто разобьет, даже сомнений нет. Думаю, в следующем году или после него»

Александр Могильный рассказал о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард забросил 26 шайб за 71 игру.

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (848 голов), уступая лишь Гретцки (894).

– Овечкин побьет рекорд Гретцки или нет?

– Я думаю, что вопросов даже не может быть! Конечно, побьет! Понятно, что не в этом году, но, думаю, в следующем или после него – даже сомнений нет.

Не то что побьет – он просто разобьет!» – сказал смеясь олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.